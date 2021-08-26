Местные жители эмоционально делятся эмоциями от увиденного.

На Ривненщине охотникам удалось поймать в капкан "чупакабру". Таинственного зверя заподозрили в уничтожении домашней птицы, а его внешний вид еще больше озадачил людей.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Местные жители рассказывают, что впервые увидели во дворах странного зверя: худой, почти без шерсти, с длинным хвостом.

"Хвост у него такой длинный, где-то сантиметров 70. И вверх, как антенна, поднятый", - рассказывает Николай Ничипорук. В то же время у соседей начали гибнуть куры и утки. Неизвестный зверь их душил, однако не ел.

Читайте такжеЗубр разбил автомобиль киевских туристов (видео)

Поэтому Николай решил установить во дворе ловушку. Через некоторое время в нее угодил этот странный зверь. Посмотреть на него сбежались соседи и были удивлены его внешним видом. Кто-то предположил, что это гибрид лисы и собаки.

Охотники-эксперты Александр и Юрий Ворона предполагают, что в капкане нашли истощенного шакала, вероятно, больного бешенством. Именно из-за этого у него отсутствует шерсть, предполагают они.

Местные продолжают следить за животными и птицами, опасаясь, что "чупакабра" могла быть не одна.

"Это самец. Еще должна быть и самка, где-то видели что-то такое подобное у нас и на карьере", - говорит одна из местных жительниц.

Автор: Юрий Годован