Скотоводы из чилийского поселка Кольчане обратились к властям с просьбой найти «чупакабру», который якобы загрыз полсотни животных.
Об этом сообщает сайт Rio Negro.
Отмечается, что животные стали гибнуть в ноябре прошлого года. Неизвестный зверь нападал на них по ночам, а затем скрывался, не оставляя следов. По словам местных жителей, такое поведение не характерно ни для одного из хищников, которые обитают в тех местах.
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К настоящему моменту из-за нападений погибли более пятидесяти животных, в том числе ламы и альпаки.
Первоначально местные фермеры считали, что зверей убивает человек, однако большое количество погибших животных породило подозрения, что в окрестностях Кольчане завелась так называемая «чупакабра».
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