К настоящему моменту в Чили из-за нападений неизвестного зверя погибли более пятидесяти животных, в том числе ламы и альпаки.

Скотоводы из чилийского поселка Кольчане обратились к властям с просьбой найти «чупакабру», который якобы загрыз полсотни животных.

Об этом сообщает сайт Rio Negro.

Отмечается, что животные стали гибнуть в ноябре прошлого года. Неизвестный зверь нападал на них по ночам, а затем скрывался, не оставляя следов. По словам местных жителей, такое поведение не характерно ни для одного из хищников, которые обитают в тех местах.

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К настоящему моменту из-за нападений погибли более пятидесяти животных, в том числе ламы и альпаки.

Первоначально местные фермеры считали, что зверей убивает человек, однако большое количество погибших животных породило подозрения, что в окрестностях Кольчане завелась так называемая «чупакабра».

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Автор: УНИАН