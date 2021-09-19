Пограничники Польши нашли на границе с Беларусью тела трех человек.
Об этом сообщает Пограничная служба Польши в Twitter.
"Сегодня, 19 сентября, в приграничном районе были обнаружены тела трех человек. Дальнейшие действия по этому делу осуществляет прокуратура", - говорится в сообщении.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что найдены тела людей, пытавшихся нелегально перейти границу.
Читайте такжеВ Кабуле работницам муниципалитета приказали оставаться дома"На месте работают службы и прокуратура, выясняются обстоятельства трагического события. Следует изучить возможную связь вышеупомянутых драматических событий с провокационными действиями, имеющими место на нашей восточной границе в последнее время", - написал Моравецкий на своей странице в Facebook.
Ранее Александр Лукашенко назвал польский город Белосток и литовский Вильнюс "белорусскими землями".
Как известно, Польша собирается построить забор на границе с Беларусью, чтобы остановить поток мигрантов.