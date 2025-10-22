Всего от российских ударов пострадали 10 областей.

От атаки россиян ночью и утром 22 октября пострадали 10 областей. Погибли шесть человек, из которых двое детей. Об этом президент Украины Владимир Зеленский написал утром в своем Telegram-канале.

"Еще одна ночь, которая доказывает, что Россия не чувствует достаточного давления за затягивание войны. Всю ночь и утро работали наши силы ПВО, мобильные огневые группы, экипажи дронов-перехватчиков", - отметил он.

По словам президента, под ударами были обычные города, в основном энергетика, но есть много попаданий и в жилые дома. Глава государства отметил, что произошли пожары в Запорожье, были попадания в дома в Киеве.

В перечне пострадавших регионов - Киевская, Одесская, Черниговская, Днепропетровская, Кировоградская, Полтавская, Винницкая, Запорожская, Черкасская и Сумская области. По состоянию на сейчас известно о 17 пострадавших людях. Шесть человек, из них двое детей, погибли, рассказал Зеленский.

"Российские слова о дипломатии ничего не значат до тех пор, пока российские руководители не чувствуют критических проблем. А это можно обеспечить только санкциями, только дальнобойностью и только скоординированной дипломатией всех наших партнеров. Уже пришло время принять сильный санкционный пакет Европейского Союза. Также рассчитываем на сильные санкционные шаги США и "семерки", всех, кто хочет мира", - написал президент.

Он подчеркнул, что очень важно, чтобы мир именно сейчас не молчал и на подлые удары россиян был общий ответ.

"Каждый, кто сейчас помогает Украине системами ПВО и ракетами к ним, защищает жизнь. Мы за это благодарны. И каждый, кто поможет Украине с дальнобойностью, приблизит завершение войны", - добавил президент.

Атака РФ 22 октября

Как сообщал УНИАН, на Киевщине из-за российского удара погибли четыре человека, среди которых двое детей. Тела трех человек - молодой женщины 1987 года рождения, шестимесячного младенца и двенадцатилетней девочки - обнаружили на месте пожара частного дома в селе Погребы Броварского района Киевской области. Позже стало известно о еще одном погибшем в этом районе - обломками был смертельно травмирован мужчина 1987 года рождения.

В результате удара по Киеву погибли два человека, еще 5 получили ранения. Последствия атаки зафиксировали в нескольких районах столицы.

