После 45 лет обмен веществ замедляется, агормональные изменения — снижение уровня тестостерона, эстрогена и прогестерона — способствуют накоплению жира в области живота. К тому же, как пишет eatthis, с возрастом мы теряем мышечную массу, что ещё сильнее снижает скорость метаболизма.
Эксперт по фитнесу Карен Энн Кенхем, основательница Karen Ann Wellness, уверяет: упражнения на стуле могут быть эффективнее обычных скручиваний.
"Классические упражнения на пресс прорабатывают лишь одну группу мышц. А комплексные движения включают в работу всё тело, усиливая нагрузку на мышцы-стабилизаторы, улучшая осанку и укрепляя глубокие мышцы кора, особенно поперечную мышцу живота", — объясняет Кенхем.
По ее словам, занятия на стуле обеспечивают устойчивость и поддержку суставов, при этом задействуют несколько мышечных групп, помогая безопасно укрепить корпус и повысить общий тонус".
Упражнения на стулья для похудения
Выполняйте эти движения 2–3 круга, 3–4 раза в неделю, чтобы заметно подтянуть живот и укрепить мышцы кора.
Упражнение 1 - подъём колен к груди
- Сядьте на край прочного стула, держась за его края.
- Поднимите одно колено к груди, затем опустите.
- Смените ногу.
Сделайте 10–12 повторов.
Упражнение 2 - приседания к стулу
- Встаньте перед стулом, ноги — на ширине бёдер.
- Напрягите мышцы пресса, удерживайте спину прямой.
- Медленно опуститесь, словно хотите сесть, слегка коснитесь стула ягодицами и сразу вернитесь в исходное положение.
Выполните 10 повторов.
Упражнение 3 - повороты корпуса
- Сядьте прямо, вытяните руки перед собой.
- Медленно поверните корпус влево, затем вправо, сохраняя напряжение в животе.
Повторите по 12 раз в каждую сторону.
Упражнение 4 - разгибание ног
- Откиньтесь немного назад, держась за сиденье.
- Выпрямите одну ногу перед собой, задержитесь на секунду и опустите.
Повторите 10–12 раз на каждую ногу.
Упражнение 5 - планка на стуле
- Поставьте ладони или предплечья на сиденье, отойдите ногами назад — тело должно образовать прямую линию.
- Держите пресс напряжённым, не прогибайтесь в пояснице.
Задержитесь на 20–30 секунд, затем расслабьтесь.
Напомним, ранее УНИАН рассказывал, что есть, чтобы сжигать жир.