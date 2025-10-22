Простая тренировка, которая поможет подтянуть мышцы и ускорить метаболизм — без спортзала и оборудования.

После 45 лет обмен веществ замедляется, агормональные изменения — снижение уровня тестостерона, эстрогена и прогестерона — способствуют накоплению жира в области живота. К тому же, как пишет eatthis, с возрастом мы теряем мышечную массу, что ещё сильнее снижает скорость метаболизма.

Эксперт по фитнесу Карен Энн Кенхем, основательница Karen Ann Wellness, уверяет: упражнения на стуле могут быть эффективнее обычных скручиваний.

"Классические упражнения на пресс прорабатывают лишь одну группу мышц. А комплексные движения включают в работу всё тело, усиливая нагрузку на мышцы-стабилизаторы, улучшая осанку и укрепляя глубокие мышцы кора, особенно поперечную мышцу живота", — объясняет Кенхем.

Видео дня

По ее словам, занятия на стуле обеспечивают устойчивость и поддержку суставов, при этом задействуют несколько мышечных групп, помогая безопасно укрепить корпус и повысить общий тонус".

Упражнения на стулья для похудения

Выполняйте эти движения 2–3 круга, 3–4 раза в неделю, чтобы заметно подтянуть живот и укрепить мышцы кора.

Упражнение 1 - подъём колен к груди

Сядьте на край прочного стула, держась за его края.

Поднимите одно колено к груди, затем опустите.

Смените ногу.

Сделайте 10–12 повторов.

Упражнение 2 - приседания к стулу

Встаньте перед стулом, ноги — на ширине бёдер.

Напрягите мышцы пресса, удерживайте спину прямой.

Медленно опуститесь, словно хотите сесть, слегка коснитесь стула ягодицами и сразу вернитесь в исходное положение.

Выполните 10 повторов.

Упражнение 3 - повороты корпуса

Сядьте прямо, вытяните руки перед собой.

Медленно поверните корпус влево, затем вправо, сохраняя напряжение в животе.

Повторите по 12 раз в каждую сторону.

Упражнение 4 - разгибание ног

Откиньтесь немного назад, держась за сиденье.

Выпрямите одну ногу перед собой, задержитесь на секунду и опустите.

Повторите 10–12 раз на каждую ногу.

Упражнение 5 - планка на стуле

Поставьте ладони или предплечья на сиденье, отойдите ногами назад — тело должно образовать прямую линию.

Держите пресс напряжённым, не прогибайтесь в пояснице.

Задержитесь на 20–30 секунд, затем расслабьтесь.

Напомним, ранее УНИАН рассказывал, что есть, чтобы сжигать жир.

Вас также могут заинтересовать новости: