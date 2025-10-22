Продать доллар можно в среднем по курсу 41,45 грн, а евро - 48,25 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в среду, 22 октября, вырос на 2 копейки и составляет 41,95 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,45 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подешевел на 25 копеек и составляет 48,95 гривни за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 48,25 гривни за евро.

Сколько стоит доллар в обменниках сегодня

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 41,90 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 41,83 гривни. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 48,97 грн/евро, а курс продажи - 48,83 грн/евро.

Видео дня

Курс валют в Украине - последние новости

Национальный банк Украины установил на 22 октября официальный курс доллара к гривне на уровне 41,74 гривни за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 2 копейки.

Согласно данным регулятора, по отношению к евро гривня также усилила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на среду установлен на уровне 48,47 гривни за один евро, то есть гривня выросла на 19 копеек.

Член правления, директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько рассказала, что валютный рынок сейчас не показывает большой нестабильности, но кратковременные колебания возможны. Это означает, что курс валют может на несколько копеек меняться. Будет ли давление на гривну временным или более длительным, определяют новости о поставках энергоносителей, цены на них, сообщения о помощи или геополитические события.

Вас также могут заинтересовать новости: