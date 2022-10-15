За неделю в регионе из-за оккупантов повреждены 60 домов.

Председатель Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба подытожил последствия тяжелой недели и рассказал повлияют ли последние вызовы на начало отопительного сезона.

Об этом он сообщил в эфире информационного телемарафона.

"Неделя была непростой. К сожалению, у нас погиб 1 человек из-за обстрелов российской армии, 10 человек были ранены. Сейчас в больнице осталось только 2 человека, один из них находится в среднем состоянии тяжести. Насчет разрушений, можем подвести определенную черту и сказать о том, что у нас 60 поврежденных домов, из них 8 домов будет нужно делать капитальный ремонт, восстанавливать их. Поэтому у нас растет количество поврежденных объектов, еще с марта месяца этого года", - подчеркнул Кулеба.

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Он добавил, что благодаря слаженной работе всех соответствующих служб и местной власти, последствия российских обстрелов удается достаточно оперативно преодолеть и оказать помощь громадам и людям.

"Хочу сказать, что сразу все службы и местные власти отработали все мероприятия, которые необходимо сделать, чтобы люди получили помощь сразу. Все это сделано. Ежедневно я получаю отчеты, что сделано за день, завезенные людям материалы, проведенные акты обследования, выделяются деньги органами местного самоуправления вместе с местными советами. Поэтому я уверен, что мы быстро отстроим эти проблемные громады", - отметил Кулеба.

Глава Киевской ОВА акцентировал, что на Киевщине разработали несколько планов для преодоления вызовов, которые связаны с военной составляющей, во время прохождения отопительного сезона

"Самый сложный отопительный сезон за 30 лет. Но я уверен, что мы справимся с этими вызовами, у нас есть несколько планов. Если мы говорим, что военная составляющая не вмешается в отопительный сезон, то он должен пройти планово. Если же у нас количество обстрелов, сами обстрелы будут продолжаться, у нас есть планы, каким образом нам выходить из этих положений. У нас готовится 520 обогревательных пунктов по Киевской области, они будут оборудованы всеми необходимыми средствами - генераторами, теплыми вещами, едой. И вообще, они будут рассчитаны на то, чтобы автономно работать - сейчас на 24 часа, и мы хотим увеличить на 72 часа. Людям обязательно надо запастись теплыми вещами, к сожалению, мы живем в условиях войны и надо к этому готовиться, что жизненные условия могут усложняться", - подчеркнул Кулеба.

Обстрелы Киевщины противником - важные новости

Как сообщал УНИАН, утром 10 октября Россия атаковала ракетами и дронами ряд областей Украины. В результате массированного удара пострадала инфраструктура более 30 городов и населенных пунктов.

10 октября, по словам главы полиции Киевской области Андрея Небытова, российские оккупанты совершили 23 ракетных удара по территории Киевской области, 9 ракет попало в объекты критической инфраструктуры.

Также, глава Киевской ОВА Алексей Кулеба сообщал, что в результате утренних обстрелов Киевщины 10 октября погиб один человек, еще 10 получили ранения. В регионе повреждены два объекта критической инфраструктуры, около 30 жилых домов, одно административное здание и склад частного предприятия.

13 октября рано утром, по сообщению председателя Киевской ОВА Алексея Кулебы, российские оккупанты обстреляли беспилотниками Макаровскую громаду в Киевской области, ударили по инфраструктурному объекту, было совершено три атаки вражескими дронами.

Как сообщалось сегодня, 15 октября оккупанты снова нанесли ракетный удар по одной из громад Киевской области.

В пресс-службе НЭК "Укрэнерго" сообщили, что в результате этого утреннего обстрела Киевской области российскими оккупантами серьезно поврежден объект энергетической инфраструктуры.

Местных жителей призвали экономно потреблять электроэнергию, особенно в период с 17:00 до 23:00.

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