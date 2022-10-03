Подозреваемый в развращении несовершеннолетних смог скрыться, поиски преступника продолжаются.

В Черновцах правоохранители проводили операцию по задержанию подозреваемого в развращении несовершеннолетних. Одна полицейская погибла, один полицейский получил ранение.

Как сообщается в Telegram-канале Патрульной полиции, поиски преступника продолжаются.

"В Черновцах во время исполнения служебных обязанностей погибла наша коллега, 22-летняя патрульная, младший лейтенант полиции Таисия Татарин", - отмечается в сообщении.

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В полиции рассказали, что экипаж Татарин и Александра Гуцула прибыл на вызов о растлении несовершеннолетних.

"Заявительница сообщила, что возле школы неизвестный мужчина показывает половые органы детям. Патрульные разыскали гражданина, оказалось, что мужчина имел с собой оружие и внезапно произвел ряд выстрелов по инспекторам. Полицейская получила смертельное огнестрельное ранение, ее напарника госпитализировали, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Татарин пришла в ряды патрульной полиции в августе 2020 года.

"Поиски преступника продолжаются, и он понесет ответственность по всей строгости закона", - подчеркнули в полиции.

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