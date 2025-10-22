Ваш выбор укажет на то, из-за чего вы сейчас больше всего переживаете.

У каждого человека есть внутренние переживания, которые терзают душу. Порой мы даже не можем выразить словами, что именно нас беспокоит. Это может быть нечто неосознанное. В таком случае разобраться в себе поможет психологический тест.

Этот формат содержит несколько картинок, среди которых нужно выбрать одну самую подходящую для вас. На первый взгляд изображения кажутся случайными. Но на самом деле каждое из них описывает один из глубинных страхов человека.

Тест на душевное состояние

Вам нужно указать на изображение, которое кажется наиболее подходящим для описания нынешнего настроения. Подумайте, какой рисунок находит отклик в вашей душе.

Картинка № 1

Вашим эмоциональным состоянием является напряженное спокойствие: уравновешенность снаружи и тревога внутри. Вам важно чувствовать твердую поверхность под ногами, иметь уверенность в завтрашнем дне. Склонны к беспокойному контролю во всех сферах жизни.

Вас пугает непредсказуемость, новые знакомства, смена круга общения - все, что требует выхода из зоны комфорта. Вы едва приспособились к нынешним жизненным условиям, и любые изменения воспринимаете с опаской.

Картинка № 2

Вы разрываетесь между тем, как "надо" поступить и что вы "хотите" на самом деле. Вы находитесь в поисках настоящего "я", поскольку осознаете, что часто пренебрегали собственными интересами. Но действовать искренне боитесь: вдруг вас осудят?

Такое состояние может быть вызвано привычкой подстраиваться под окружающих и постоянно угождать другим. Когда такой человек обретает свободу выбора, то не знает, что с ней делать.

Картинка № 3

Тест на внутренние переживания характеризует ваше самочувствие как болезненный альтруизм. Заботиться о близких - это хорошо, но иногда полезно побыть эгоистом. Вы взвалили на себя чужие проблемы и пытаетесь решить их сразу, чтобы все были счастливы. Но этом делает несчастными вас.

Вы кажетесь очень успешными, трудолюбивыми, понимающими и всегда готовыми помочь другим. Но наедине с собой валитесь от усталости. Вам нужно перестать геройствовать - невозможно быть идеальными во всем.

Картинка №4

Главная причина вашего стресса - привычка быть самостоятельным и ответственным за свою судьбу, из-за чего вы просто не умеете расслабляться. Вы привыкли рассчитывать только на себя, не доверять важные дела остальным. Вы так долго живете в режиме постоянного напряжения, что уже не умеете по-другому.

Вам нужно научиться расслабляться и перестать беспокоиться о вещах, на которые вы не в силах повлиять. А также больше доверять родным.

