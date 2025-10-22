Хоть процесс размножения фикуса и требует терпения, результат того стоит — вы получите сильное, здоровое растение и сможете поделиться с близкими кусочком своей зелёной коллекции.

Фикус эластика (или каучуконосный фикус) — одно из самых эффектных комнатных растений с плотными глянцевыми листьями. Размножить его можно без покупки нового экземпляра — достаточно одного черенка. Издание Марты Стюарт назвало три надёжных способа, которые подойдут даже начинающим цветоводам.

Когда лучше размножать фикус - выбираем время

Оптимальное время — весна и лето, когда растение активно растёт и получает много света. В холодный сезон процесс укоренения идёт гораздо медленнее. Работая с фикусом, стоит надевать перчатки: его белый сок может вызывать раздражение кожи и вреден при попадании внутрь.

Как размножается фикус - способ 1

Размножение в перлите. Этот способ особенно прост и чист. Перлит продаётся в любом садовом магазине, он лёгкий, воздухопроницаемый и не содержит патогенов.

Вам понадобятся острые ножницы или секатор, перлит инебольшой горшок с дренажными отверстиями.

Как сделать укоренить фикус в перлите - инструкция

Срежьте верхушку побега чуть выше узла, уберите нижние листья, оставив 1–2. Наполните горшок перлитом, сделайте углубление и вставьте черенок, чтобы узел оказался под слоем перлита. Горшок поставьте на поддон с водой: влага будет поступать снизу, поддерживая постоянную влажность без застоя.

Способ 2 - как укоренить фикус в почве

Как пишет издание, многие предпочитают укоренять черенки сразу в грунте — этот способ даёт высокие шансы на успех.

Используйте рыхлую, хорошо дренированную почву (можно добавить перлит). Посадите черенок в небольшой горшок диаметром около 15 см, чтобы узел оказался под землёй. Горшок поставьте в тёплое место с рассеянным светом — южное или западное окно идеально. Следите, чтобы почва оставалась слегка влажной, а влажность воздуха была повышенной.

Как укоренить лист фикуса в воде - способ 3

Если под рукой нет грунта, можно укоренить фикус в воде — так удобно наблюдать, как растут корни.

Что сделать чтобы фикус пустил корни - инструкция

Возьмите здоровый побег длиной 10–15 см с одним узлом и листом. Срежьте его под углом, подождите, пока перестанет выделяться сок, и промойте срез. Опустите черенок в прозрачный стакан так, чтобы узел оказался под водой, а листья — над ней. Используйте фильтрованную или отстоянную воду комнатной температуры, меняйте её раз в неделю.

Когда появятся первые корешки длиной несколько сантиметров, растение можно пересадить в небольшой горшок со свежим рыхлым субстратом.

Уход после пересадки

Поставьте молодой фикус в светлое место без прямых солнечных лучей. Поливайте умеренно — только когда верхний слой почвы подсохнет. Для сохранения влажности можно накрыть растение прозрачным пакетом или мини-теплицей, иногда приоткрывая для вентиляции. Через 4–6 недель появление нового листа станет признаком успешного укоренения.

