Фикус эластика (или каучуконосный фикус) — одно из самых эффектных комнатных растений с плотными глянцевыми листьями. Размножить его можно без покупки нового экземпляра — достаточно одного черенка. Издание Марты Стюарт назвало три надёжных способа, которые подойдут даже начинающим цветоводам.
Когда лучше размножать фикус - выбираем время
Оптимальное время — весна и лето, когда растение активно растёт и получает много света. В холодный сезон процесс укоренения идёт гораздо медленнее. Работая с фикусом, стоит надевать перчатки: его белый сок может вызывать раздражение кожи и вреден при попадании внутрь.
Как размножается фикус - способ 1
Размножение в перлите. Этот способ особенно прост и чист. Перлит продаётся в любом садовом магазине, он лёгкий, воздухопроницаемый и не содержит патогенов.
Вам понадобятся острые ножницы или секатор, перлит инебольшой горшок с дренажными отверстиями.
Как сделать укоренить фикус в перлите - инструкция
Срежьте верхушку побега чуть выше узла, уберите нижние листья, оставив 1–2. Наполните горшок перлитом, сделайте углубление и вставьте черенок, чтобы узел оказался под слоем перлита. Горшок поставьте на поддон с водой: влага будет поступать снизу, поддерживая постоянную влажность без застоя.
Способ 2 - как укоренить фикус в почве
Как пишет издание, многие предпочитают укоренять черенки сразу в грунте — этот способ даёт высокие шансы на успех.
Используйте рыхлую, хорошо дренированную почву (можно добавить перлит). Посадите черенок в небольшой горшок диаметром около 15 см, чтобы узел оказался под землёй. Горшок поставьте в тёплое место с рассеянным светом — южное или западное окно идеально. Следите, чтобы почва оставалась слегка влажной, а влажность воздуха была повышенной.
Как укоренить лист фикуса в воде - способ 3
Если под рукой нет грунта, можно укоренить фикус в воде — так удобно наблюдать, как растут корни.
Что сделать чтобы фикус пустил корни - инструкция
Возьмите здоровый побег длиной 10–15 см с одним узлом и листом. Срежьте его под углом, подождите, пока перестанет выделяться сок, и промойте срез. Опустите черенок в прозрачный стакан так, чтобы узел оказался под водой, а листья — над ней. Используйте фильтрованную или отстоянную воду комнатной температуры, меняйте её раз в неделю.
Когда появятся первые корешки длиной несколько сантиметров, растение можно пересадить в небольшой горшок со свежим рыхлым субстратом.
Уход после пересадки
Поставьте молодой фикус в светлое место без прямых солнечных лучей. Поливайте умеренно — только когда верхний слой почвы подсохнет. Для сохранения влажности можно накрыть растение прозрачным пакетом или мини-теплицей, иногда приоткрывая для вентиляции. Через 4–6 недель появление нового листа станет признаком успешного укоренения.
