Враг пытается нанести как можно больше вреда энергетической инфраструктуре.

В Украине сейчас ослаблена противоракетная оборона, потому что россияне совершенствуют свои средства воздушного нападения, а Силам обороны нужно время на "обновление". Такое мнение в эфире КИЕВ24 сообщил генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генерального штаба ВСУ.

По его словам, РФ сосредоточенно бьет по критической инфраструктуре и железной дороге Украины, в том числе в Киеве и Киевской области. Несмотря на то, что вокруг столицы лучшая в стране ПВО, оккупантам удается наносить ущерб.

"Здесь наиболее мощная противоракетная и противовоздушная оборона, несмотря на это врагу удается наносить удары... Сосредоточенно наносятся удары по критической инфраструктуре... Нам стало сложнее в связи с тем, что враг совершенствует свои средства ударов. Причем, как по ракетному вооружению, так и по беспилотным аппаратам", - сказал Романенко.

Он пояснил, что производство, модернизация и т.д. дронов зависит от украинских специалистов, а по "американским ракетам" - зависит от западных партнеров, которые после получения соответствующих данных, в частности о попаданиях, вносят в определенные комплексы коррективы. Как отметил Романенко, это занимает некоторое время.

Удар по Украине 22 октября - подробности

Как писал УНИАН, РФ постоянно наносит удары именно по гражданской инфраструктуре Украины, пытаясь нанести как можно больше вреда, в том числе энергетической инфраструктуре и железной дороге. В частности, сегодня враг во время атаки повредил инфраструктуру "Укрзализныци". По состоянию на утро, обесточены определенные участки, некоторые поезда курсируют с задержками и измененными маршрутами. В частности, поезд №43/44 Ивано-Франковск - Черкассы, который уже находится в пути, меняет маршрут в пределах Киевской области. Измененным маршрутом проследует поезд №793/794 Черкассы - Киев, также возможны задержки и изменения в движении пригородных поездов.

На Киевщине из-за сегодняшней атаки оккупантов погибли четыре человека, в том числе двое детей. Руководитель Киевской областной военной администрации Николай Калашник рассказал, что убиты женщина 1987 года рождения, шестимесячный младенец и 12-летняя девочка в селе Погребы Броварского района.

