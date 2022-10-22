Убитым оказался доброволец ДФТГ "Свобода" Алексей Щербина.

В Киеве суд арестовал трех участников дорожного конфликта, в результате которого был убит военнослужащий.

Как сообщает Отдел коммуникации полиции Киева, один из фигурантов, который подозревается в умышленном убийстве, и двое его сообщников за хулиганские действия будут находиться под стражей без права внесения залога.

Убитым оказался доброволец ДФТГ "Свобода" Алексей Щербина. По словам председателя ВО "Свобода" Андрея Ильенко, Алексей готовил документы на мобилизацию в батальон "Свобода", у него осталась жена и маленький ребенок.

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"Ситуация ужасная в своем абсурде - три отморозка на лексусе устроили разборки во дворе в формате три на одного, устроили драку, а затем достали оружие и начали стрелять на поражение. В киевском дворе. Средь бела дня. Стрелять в человека в военной форме. Алексей умер. Его убили. Жена стала вдовой, ребенок стал сиротой", - написал Ильенко.

Полицейские задержали фигурантов и начали уголовные производства в отношении двух пассажиров Lexus по ч. 4 ст. 296 - хулиганство, а в отношении водителя по ч. 1 ст. 115 - умышленное убийство Уголовного кодекса Украины.

"В настоящее время злоумышленникам сообщено о подозрении, а судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Досудебное расследование продолжается", - добавили в полиции.

Стрельба в Киеве 22 октября - что известно

Правоохранители получили сообщение о дорожном конфликте со стрельбой на проспекте Глушкова. На месте происшествия выяснилось, что между водителями Hyundai и Lexus возник конфликт насчет первоочередности проезда на дороге.

В ходе спора пассажиры Lexus избили мужчину, а водитель произвел выстрел в сторону оппонента. В результате происшествия военнослужащий, 1988 года рождения, скончался на месте.

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