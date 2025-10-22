Проверим вашу внимательность к деталям?

Многие любят различные умственные вызовы. Популярностью пользуются оптические иллюзии, головоломки на поиск слов, ребусы.

Считается, что решение словарных головоломок – один из лучших способов расширить словарный запас, улучшить концентрацию внимания и навыки распознавания закономерностей. К тому же, это отличный тренажер для мозга и глаз. УНИАН подготовил для своих читателей новый интересный вызов.

Каким образом это работает? На коллаже располагаются десятки различных букв в случайном порядке. Где-то в этом хаосе спрятано одно или несколько конкретных слов. Их надо отыскать за конкретный промежуток времени.

Видео дня

Слова могут быть расположены по горизонтали, по вертикали, по диагонали и любым другим способом. На первый взгляд, кажется, что все очень просто, но на самом деле это далеко не так.

В этой конкретной головоломке вам нужно найти на картинке слово "бекон". На ответ у вас будет всего 11 секунд.

Дадим вам маленькую подсказку. Слово надо искать по вертикали или по горизонтали.

Готовы проверить свою внимательность к деталям? Тогда настраивайтесь и давайте приступим к поискам.

Время пошло!

Итак, 11 секунд истекли. Удалось ли вам отыскать слово "бекон" за отведенное время? Справиться с этим заданием могут только очень внимательные люди, поэтому если вы нашли спрятанное слово, можете собой гордиться.

Ответ на головоломку:

Больше интересных вызовов от УНИАН

Понравилось искать слово? Предлагаем вам проверить себя в похожей головоломке, где мы спрятали слово "чайник". Найти его надо всего за 10 секунд.

Или же можете попробовать себя в более сложной головоломке со спичками. Вам нужно переставить всего 1 спичку, чтобы уравнение стало правильным.

Вас также могут заинтересовать новости: