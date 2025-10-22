Они выразили свои соболезнования пострадавшим и показали, как пережили обстрел.

В ночь на 22 октября россияне совершили очередную массированную атаку на Киев, в результате которой два человека погибли и еще 19 пострадавших. Враг бил баллистическими ракетами и дронами по энергоинфраструктуре и жилым домам, поэтому сейчас многие районы столицы без света.

Звезды украинского шоу-бизнеса уже отреагировали на агрессию врага в своих соцсетях и показали, как пережили эту ночь.

В частности, телеведущий Григорий Решетник и его жена Кристина были с детьми в безопасном месте и охраняли их сон во время громких взрывов.

"Очень громко! Берегите себя! Детей очень жаль, их нервную систему... То засыпают, то просыпаются от взрывов. Да и спят, где придется", - написал ведущий шоу "Холостяк" в своем Instagram.

Жена хореографа Жени Кота также рассказала, как их маленькая дочь проснулась от взрывов. По словам Натальи, они вместе с семьей выехали на город, однако тоже все хорошо слышали.

"Два часа от Киева, а слышно было, как будто вот здесь прямо. Леля как раз проснулась и испугалась. Скоро объяснение "тучки буць" не сработает. Спасибо, сегодня мы живы и поможем тем, кто пострадал", - отметила Татаринцева в своем Instagram.

Свои соболезнования пострадавшим и волнения за сына написала и Наталка Денисенко. Не секрет, что сейчас она находится за границей на съемках нового фильма, поэтому очень боялась за Андрюшу в эту ночь.

"Киев. Страшная ночь! Тяжелее всего знать, что где-то под обстрелами спит твой ребенок. А ты далеко. Боже, храни всех наших деток! Мои соболезнования тем, кто пострадал", - написала актриса в своем Instagram.

А вот актриса Анна Саливанчук тоже не сдерживала эмоций относительно атаки врага в своем Instagram.

"Еще одна ночь, когда вся Украина не спит. Когда люди остаются без дома, без близких, без права на жизнь", - написала она в и добавила кадры горящего дома.

Горящий дом совсем рядом показала и телеведущая Ирина Хоменко и призвала не пренебрегать правилами безопасности.

"У нас пожар. Не знаю, это прилет или бытовой взрыв, но к этому точно нельзя быть готовым. Я призываю всех - купите огнетушитель и сложите тревожный чемоданчик", - отметила она.

А вот Маша Ефросинина в своем Telegram-канале эмоционально высказалась о действиях врага так:

"Я тупо желаю всем, кто отдает приказы нас убивать, тем, кто их выполняет, тем, кто производит оружие, тем, кто поддерживает все это молчаливой покорностью - с*охнуть".

Напомним, ранее юморист Максим Галкин эмоционально отреагировал на ракетный удар россиян по Сумах.

