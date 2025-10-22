'ПриватБанк' снизил цены на валюту: актуальный курс доллара и евро на 22 октября

Курс доллара на карточные расчеты в банке составляет 42,02 грн, а евро - 49,02 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в среду, 22 октября, подешевел на 3 копейки и составляет 41,90 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня снизился на 17 копеек и составляет 48,85 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,30 гривни, а евро - по курсу 47,85 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" в среду не изменился и составляет 42,02 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня, 22 октября, также остался неизменным и составляет 49,02 гривни.

Нацбанк установил на 22 октября официальный курс доллара к гривне на уровне 41,74 гривни за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 2 копейки.

Согласно данным регулятора, по отношению к евро гривня также усилила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на среду установлен на уровне 48,47 гривни за один евро, то есть гривня выросла на 19 копеек.

Курс доллара к гривне в банках Украины 22 октября вырос на 2 копейки и составляет 41,95 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,45 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подешевел на 25 копеек и составляет 48,95 гривни за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 48,25 гривни за евро.

