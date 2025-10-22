Андрей также показал, как выглядит сейчас.

Украинский актер Андрей Фединчик впервые высказался о жизни после развода.

Не секрет, что звезда сериала "Клан ювелиров" и "Папаньки" официально завершил отношения с актрисой Натальей Денисенко в мае этого года. Однако 40-летний мужчина не комментировал эту тему и лишь на днях решил рассказать в Instagram, что сейчас происходит в его жизни.

"Когда теряешь одно за другим все самое дорогое - здоровье, семью, близких людей и т.д. - это кажется самым большим испытанием в жизни. Но это только начало. Это то, что ведет к изоляции, где ты вынужден заглянуть в себя самого. Вот здесь и начинается самое интересное. Потому что тот, кого ты созерцаешь кардинально отличается от того, каким ты себя представлял. Заглядывать в себя настоящего трудно. Начинаешь отводить взгляд в сторону зависимостей, но не помогает, потому что в конце концов ты сам с собой и бежать некуда", - отметил Андрей и опубликовал свои новые фото.

Также актер добавил, что постоянно делает выбор и имеет четкий план на будущее.

"Вырасти до уровня того, кем ты себя представляешь, тем себя, которым бы ты гордился, никогда не поздно. Это о выборе. Правильный выбор сделать непросто, потому что он о работе над собой и росте. Неправильный сделать легче, потому что он об отворачивании глаз и забвении. Пока я выбираю и то, и другое. Но у меня есть четкий план, которого я не всегда придерживаюсь. Желаю всем сил во внутренней и внешней борьбе. И конечно победы", - подчеркнул Фединчик.

К слову, иск на разрыв брака подала Денисенко. Экс-пара не прибыла на судебное заседание, а официальной причиной назвала исчезновение чувств. Они прожили вместе 8 лет. У них есть общий сын Андрей.

