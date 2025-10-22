Иногда разделительная черта проходит через дома.

Вся планета поделена на зоны, на каждой из которых находится территория того или иного государства. Сухопутные границы с течением времени меняются, и часто они выглядят, как разделительная полоса где-нибудь в поле. Однако есть и другие примеры, более необычные - узнайте, какая самая необычная граница в мире и какие есть еще.

Необычные границы между странами - рейтинг

Для того чтобы изучить разделительные черты между государствами, нужно знать, какой вид границы существует, если речь идет о полосе, отделяющей одну страну от другой. Государственная граница может проходить по морю (морская), по воздуху (воздушная) и по суше (сухопутная). Именно о последнем виде мы и поговорим сегодня.

Бельгия-Нидерланды

Туристы давно поняли, какая самая необычная граница в мире - считается, что это черта между Нидерландами и Бельгией. Разделительная полоса задевает сложную сеть из 30 анклавов, пересекая улицы, дома и даже отдельные комнаты. Расположена она в городе Баарле, включая нидерландский Баарле-Нассау и бельгийский Баарле-Хертог. Такая граница, протяженностью 450 км, никаких сложностей жителям страны не доставляет, потому что и Бельгия, и Нидерланды входят в Шенгенскую зону. Граждане могут перемещаться между государствами без проблем, но факт остается фактом - люди из одного и того же города могут иметь разное гражданство, разные государственные службы и даже традиции.

Франция-Швейцария

Второй по счету стала граница между Францией и Швейцарией - разделительная черта проходит в деревне Ла Кюр. Она появилась в 1862 году, когда был построен отель "Арбез". Владелец заведения знал, что его нельзя будет снести, но все равно довел дело до конца. Теперь граница пересекает комнаты отеля, а туристы говорят, что номер молодоженов "пострадал" больше всего - граница отделила столовую от спальни прямо внутри комнаты.

Марокко и Испания

Третье место в списке занимает граница между Марокко и Испанией. Она расположена на небольшом полуострове Пеньон-де-Велес-де-ла-Гомера. Он находится под юрисдикцией Марокко, но там постоянно дежурит испанский гарнизон. Населения на полуострове нет, а еще эта граница между государствами считается самой маленькой в мире - ее протяженность всего 400 метров.

При этом, если вы начнете разбираться в том, какая страна имеет самую короткую границу, то увидите, что это не Испания-Марокко, а Замбия и Ботсвана. Линия проходит по реке Чоби и разделяет четыре государства - Замбию, Ботсвану, Намибию и Зимбабве. Длина этой реки всего 150 метров.

Словакия-Венгрия-Австрия

Сама по себе граница расположена недалеко от Братиславы, на юго-западе Словакии - это точка, где сходятся три страны. Однако в парке скульптур Szoborpark в словацком городе Чалово (Čunovo) туристами был обнаружен занятный памятник - треугольный стол, каждая из сторон которого относится к определенному государству. Он символизирует дружеские отношения между странами и считается, что люди могут встретиться за одним столом и пообщаться, при этом каждый из них будет находиться на территории своей страны, не пересекая границу.

Испания и Португалия

Граница Испании и Португалии проходит по реке Гвадиана, на одном берегу которой расположен испанский город Санлукар-де-Гвадиана и португальский Алкотим. Пересечь границу можно и по суше, но зачем, если есть более оригинальный способ. Часто туристы, да и местные жители, отправляются в Португалию с помощью зиплайна. Высота спуска составляет 700 метров, стоит такое удовольствие 18-20 евро, но обратно в Испанию придется ехать на машине или идти пешком.

