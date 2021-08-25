Теперь ему грозит пожизненное заключение.

В поселке Глеваха на Киевщине мужчина пробрался в чужой дом, где порезал 8-летнего мальчика и сломал нос 14-летней девочке.

Об этом говорится в сообщении на сайте Национальной полиции в Киевской области.

Отмечается, что в полицию Фастова поступило сообщение от 37-летней жительницы поселка Глеваха о том, что неизвестный мужчина причинил телесные повреждения ее сыну и дочери.

"Правоохранители установили, что около 3 часов ночи, когда вся семья отдыхала, родители услышали детский крик в комнате. Вскочив, мужчина увидел незнакомца, который начал убегать из комнаты. Подойдя к сыну, он увидел резаную рану в области грудной клетки, а у дочки разбитый нос", - говорится в сообщении.

Детей доставили в больницу.

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Полицейские провели ряд оперативно-розыскных мероприятий и установили личность злоумышленника неподалеку от места жительства потерпевших. Нападавшим оказался 26-летний житель Бучанского района.

Полицейские задержали его в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Ему сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 15 (покушение на преступление) п. 1, п. 2, п. 7 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Подготовлено ходатайство в суд об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Мужчине грозит пожизненное заключение.

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Автор: Таня Поляковская