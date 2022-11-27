Водитель за денежное вознаграждение должен был доставить их в приграничье, непосредственно к месту незаконного пересечения границы.

В Закарпатской области задержаны трое мужчин призывного возраста, которые хотели незаконно пересечь границу с Румынией.

Беглецов вместе с перевозчиком удалось обнаружить в ходе реализации информации, которую предоставили офицеры оперативно-розыскного отдела, сообщает Министерство внутренних дел.

"Опель Мовано", водитель которого перевозил двух жителей Львовской области и одного - Закарпатья, пограничники остановили на окраине села Великий Бычков. Все четверо заметно нервничали и не смогли дать четкого ответа относительно цели пребывания в контролируемом пограничном районе", - говорится в сообщении.

Видео дня

Как отметили в МВД, в ходе дальнейших фильтрационных мероприятий оперативники отряда выяснили, что водитель за денежное вознаграждение в размере 1 тыс. 400 долларов с каждого своего "клиента" должен был доставить их в приграничье, непосредственно к месту незаконного пересечения границы.

Сейчас офицеры оперативно-розыскного отдела Мукачевского пограничного отряда устанавливают всех причастных к организации незаконного пересечения границы лиц.

Военное положение в Украине: запрет мужчинам выезжать за границу

Как сообщал УНИАН, после начала полномасштабного вторжения России 24 февраля во всей Украине введено военное положение. Оно предполагает, в частности, и запрет выезжать за границу мужчинам призывного возраста от 18 до 60 лет, за исключением определенных категорий.

16 ноября Верховная Рада продлила действие военного положения и всеобщей мобилизации в Украине еще на 90 дней - до 19 февраля 2023 года.

Недавно в Государственной пограничной службе сообщили, что не будут выпускать студентов мужского пола, пока Кабинет Министров не внесет изменения в постановление о правилах пересечения границы.

В конце августа Кабинет министров разрешил военнообязанным морякам пересекать границу, но исключительно по согласованию территориальных центров комплектования. Выезжать за границу будет разрешено мужчинам, которые являются членами экипажей морских и речных судов и продолжают работать на судах, а также студентам (курсантам) учебных заведений, которые должны пройти практическую подготовку на судне.

Вас также могут заинтересовать новости: