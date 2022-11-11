Категория студентов не подпадает под пропуск в военное время для выезда за пределы Украины, и пограничники этим руководствуются.

Государственная пограничная служба не будет выпускать студентов мужского пола, пока Кабинет министров не внесет изменения в свое постановление о правилах пересечения границы. Об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко во время информационного телемарафона.

"Пограничники руководствуются нормами законодательства. Есть постановление правительства, которое определяет порядок пересечения границы, в том числе на период военного положения. Категория студентов не подпадает под пропуск на это время для выезда за пределы Украины, и пограничники этим руководствуются. Пока не будет изменений относительно этой категории граждан, и они не будут внесены в постановление правительства о порядке пересечения границы, пограничники не пропускают эту категорию граждан на выезд с территории Украины", - сказал он.

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В Украине ввели военное положение утром 24 февраля, срок действия ВП длится до 21 ноября, но скорее всего его продлят снова на три месяца. Во время военного положения ограничиваются права граждан на свободное передвижение, а также вводится комендантский час.

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Как сообщал УНИАН, в конце августа Кабинет министров разрешил военнообязанным морякам пересекать границу, но исключительно по согласованию территориальных центров комплектования.

Выезжать за границу будет разрешено мужчинам, которые являются членами экипажей морских и речных судов и продолжают работать на судах, а также студентам (курсантам) учебных заведений, которые должны пройти практическую подготовку на судне.