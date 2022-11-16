Украинский парламент поддержал продление действия военного положения и общей мобилизации в Украине. Согласно указам президента Владимира Зеленского, специальный режим будет действовать следующие 90 дней - до 19 февраля 2023 года.
По словам народного депутата Ярослава Железняка, законопроект о военном положении поддержали 294 депутатов, а о мобилизации - 297.
"Верховная рада продлила срок действия военного положения и общей мобилизации на 90 дней до 19 февраля 2023 года", - написал нардеп в Telegram.
Стоит отметить, что военное положение и всеобщая мобилизация введены с 5:30 24 февраля, когда Российская Федерация начала полномасштабное вторжение в Украину, на 30 дней.
Позже его несколько раз продлевали:
- на 30 дней до 26 марта;
- на 30 дней до 25 апреля;
- на 30 дней до 30 мая;
- на 90 дней до 23 августа;
- на 90 дней до 21 ноября.
Он также добавил, что сегодня на заседании ВРУ этот вопрос никто не докладывал, хотя обычно это делал глава СНБО Алексей Данилов.
Режим военного положения - что известно
8 ноября в парламенте был зарегистрирован внесенный президентом Украины Владимиром Зеленским законопроект "Об утверждении указа президента Украины "О продлении срока действия военного положения в Украине" (регистрационный номер 8189).
В период военного положения могут действовать запреты и ограничения на:
- передвижение - выезд за границу, проверка документов, комендантский час;
- право на труд и предпринимательскую деятельность;
- право на тайну переписки и телефонных разговоров;
- право на свободу слова, работу СМИ, политических партий;
- проведение выборов и референдумов.
Всеобщая мобилизация - что известно
Призыву на военную службу не подлежат:
- военнообязанные, которые были забронированы на период мобилизации и военное время;
- кого признали временно непригодным к военной службе по состоянию здоровья;
- мужчины и женщины, у которых трое и более детей младше 18 лет;
- мужчины и женщины, воспитывающие ребенка или детей младше 18 лет;
- мужчины и женщины, на содержании которых находится ребенок с инвалидностью;
- мужчины и женщины, воспитывающие ребенка с инвалидностью, в том числе и совершеннолетнего;
- мужчины и женщины, которые являются опекунами, усыновителями, приемными родителями, родителями-воспитателями и содержат детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки до 18 лет;
- которые ухаживают за лицами, нуждающимися в заботе;
- народные депутаты, депутаты Верховной рады АР Крым;
абитуриентов, ассистентов-стажеров, аспирантов и докторантов, обучающихся на дневной или дуальной формах;
научных и научно-педагогических работников вузов и профессионального высшего образования, научных учреждений и организаций, имеющих ученое звание и/или научную степень, и педагогических работников школ, при условии, что они работают в высшем или профессиональном высшем образовании, научных учреждениях и организациях, заведениях общего среднего образования не менее чем на 0,75 ставки;
женщин и мужчин, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время проведения АТО/ООС.