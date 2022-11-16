Законопроект о военном положении поддержали 294 депутатов

Украинский парламент поддержал продление действия военного положения и общей мобилизации в Украине. Согласно указам президента Владимира Зеленского, специальный режим будет действовать следующие 90 дней - до 19 февраля 2023 года.

По словам народного депутата Ярослава Железняка, законопроект о военном положении поддержали 294 депутатов, а о мобилизации - 297.

"Верховная рада продлила срок действия военного положения и общей мобилизации на 90 дней до 19 февраля 2023 года", - написал нардеп в Telegram.

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Стоит отметить, что военное положение и всеобщая мобилизация введены с 5:30 24 февраля, когда Российская Федерация начала полномасштабное вторжение в Украину, на 30 дней.

Позже его несколько раз продлевали:

на 30 дней до 26 марта;

на 30 дней до 25 апреля;

на 30 дней до 30 мая;

на 90 дней до 23 августа;

на 90 дней до 21 ноября.

Он также добавил, что сегодня на заседании ВРУ этот вопрос никто не докладывал, хотя обычно это делал глава СНБО Алексей Данилов.

Режим военного положения - что известно

8 ноября в парламенте был зарегистрирован внесенный президентом Украины Владимиром Зеленским законопроект "Об утверждении указа президента Украины "О продлении срока действия военного положения в Украине" (регистрационный номер 8189).

В период военного положения могут действовать запреты и ограничения на:

передвижение - выезд за границу, проверка документов, комендантский час;

право на труд и предпринимательскую деятельность;

право на тайну переписки и телефонных разговоров;

право на свободу слова, работу СМИ, политических партий;

проведение выборов и референдумов.

Всеобщая мобилизация - что известно

Призыву на военную службу не подлежат:

военнообязанные, которые были забронированы на период мобилизации и военное время;

кого признали временно непригодным к военной службе по состоянию здоровья;

мужчины и женщины, у которых трое и более детей младше 18 лет;

мужчины и женщины, воспитывающие ребенка или детей младше 18 лет;

мужчины и женщины, на содержании которых находится ребенок с инвалидностью;

мужчины и женщины, воспитывающие ребенка с инвалидностью, в том числе и совершеннолетнего;

мужчины и женщины, которые являются опекунами, усыновителями, приемными родителями, родителями-воспитателями и содержат детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки до 18 лет;

которые ухаживают за лицами, нуждающимися в заботе;

народные депутаты, депутаты Верховной рады АР Крым;

абитуриентов, ассистентов-стажеров, аспирантов и докторантов, обучающихся на дневной или дуальной формах;

научных и научно-педагогических работников вузов и профессионального высшего образования, научных учреждений и организаций, имеющих ученое звание и/или научную степень, и педагогических работников школ, при условии, что они работают в высшем или профессиональном высшем образовании, научных учреждениях и организациях, заведениях общего среднего образования не менее чем на 0,75 ставки;

женщин и мужчин, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время проведения АТО/ООС.

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