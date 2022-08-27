Выезжать за границу будет разрешено мужчинам, которые являются членами экипажей морских и речных судов и продолжают работать на судах.

Кабинет министров разрешил военнообязанным морякам пересекать границу, но исключительно по согласованию территориальных центров комплектования.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

По его словам, выезжать за границу будет разрешено мужчинам, которые являются членами экипажей морских и речных судов и продолжают работать на судах, а также студентам (курсантам) учебных заведений, которые должны пройти практическую подготовку на судне.

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"Моряки смогут пересекать границу исключительно по согласованию территориального центра комплектования. Правительство приняло соответствующее решение на сегодняшнем заседании. Украина — один из мировых лидеров по количеству высококвалифицированных моряков. В мировом торговом мореходстве работает более 100 тысяч украинцев. Поэтому такое решение позволит обеспечить работой тысячи моряков и увеличить поступления в бюджет", - написал он.

Ранее УНИАН уже сообщал, что юрист ответил, что грозит мужчинам, покинувшим Украину до 24 февраля.

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