Злоумышленники обещали вывезти "уклонистов" в оккупированный Крым через Запорожскую область, а дальше "керченским мостом" в РФ.

В Украине обезвредили преступную группировку, которая организовывала выезд в Россию "уклонистов" от службы в армии. Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Отмечается, что проведена масштабная спецоперация по ликвидации новых каналов незаконного выезда за границу украинских граждан призывного возраста.

"Злоумышленники предлагали потенциальным призывникам тайно выехать на Южный Кавказ или в страны Евросоюза через территорию РФ. "Цена вопроса" составляла от 2,5 до 8 тыс. долл. с клиента, в зависимости от направления движения", - сообщили в СБУ. Злоумышленники обещали вывезти мужчин в оккупированный Крым через Запорожскую область, а дальше "керченским мостом" в РФ.

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В сообщении сказано, что злоумышленники имели контакт с кадровым сотрудником пограничного подразделения ФСБ, который за деньги должен был обеспечивать беспрепятственный "проход" уклонистов через российскую границу.

Для коммуникации с представителем вражеской спецслужбы использовали анонимные мессенджеры.

"Еще один "маршрут", который предлагали фигуранты, пролегал через приграничные районы Сумской области. Для незаконной переправки призывников планировали использовать "обходные" пути вне контрольно-пропускных пунктов", - отмечают в СБУ. При этом добавляют, что другой канал нелегальной миграции проходил через западные регионы Украины. "Чтобы его реализовать, злоумышленники обещали оформить своих клиентов как водителей агропромышленных предприятий, которые транспортируют сельхозпродукцию в ЕС", - говорится в сообщении.

Сотрудники СБУ задокументировали факт преступных действий, в том числе передачу злоумышленникам денег за тайный вывоз в Евросоюз двух уклонистов.

Во время более 20 обысков по местам пребывания участников группировки в Запорожской, Николаевской, Одесской, Львовской и Черновицкой областях правоохранители обнаружили вещественные доказательства преступной деятельности, в частности мобильные телефоны, которые использовали в общении с врагом.

В настоящее время шестерым участникам преступной группировки сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 332 (организация незаконной переправки лиц через государственную границу Украины, совершенная в составе организованной группы) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

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