Он обратился к премьеру Денису Шмыгалю с просьбой "обработать поднятые в электронной петиции вопросы".

Отмена ограничений на выезд из Украины для мужчин 18-60 лет без военного опыта и частично пригодных к военной службе произойдет после окончания военного положения.

Об этом в ответе на электронную петицию сообщил президент Владимир Зеленский.

Глава государства "в который уже раз" отметил, что по Конституции защита суверенитета и территориальной целостности государства – это дело и обязанность всего народа, и все граждане Украины имеют равные конституционные права и свободы.

"Комплектование ВСУ и других военных формирований осуществляется также и военнообязанными, не имеющими военного опыта и раньше не проходившими военную службу, но прошедшими подготовку в учебных воинских частях", – добавил Зеленский.

Президент отметил, что украинцы в запасе и не призванные во время мобилизации "могут быть привлечены к выполнению работ, имеющих оборонный характер".

Статьей 33 Конституции закреплено право законно покидать территорию Украины – за исключением устанавливаемых ограничений законом. Такое право по статье 64 может ограничиваться в условиях военного или чрезвычайного положения с указанием срока действия этих ограничений.

Несмотря на это, он обратился к премьеру Денису Шмыгалю с просьбой "обработать поднятые в электронной петиции вопросы".

Как сообщал УНИАН, Госпогранслужба фиксирует случаи, когда лица пытаются пересечь границу и уехать из Украины, выдавая себя за студентов иностранных учебных заведений.

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