Первый взгляд на iPhone Fold: Samsung показала гибкий дисплей без видимой складки

Предполагается, что именно этот дисплей без линии изгиба должен получить первый складной смартфон от Apple.

Видимо, складной iPhone действительно будет совсем без складки. Компания Samsung Display показала на CES 2026 первый складной дисплей, на котором совсем незаметна линия изгиба.

Официальных подтверждений нет, но, как пишет AppleInsider, именно эта разработка должна лечь в основу iPhone Fold, который готовится к релизу осенью 2026 года. Samsung Display, как известно, является основным поставщиком OLED-экранов для смартфонов Apple.

Ранее Apple планировала создать собственный складной экран, однако на определенном этапе столкнулась с трудностями, пытаясь убрать складку и найти идеальное ультратонкое стекло, из-за чего обратилась к Samsung Display для производства панелей для своего первого складного iPhone.

На CES 2026 рассмотреть новинку можно было только ограниченное время – стенд с ней убрали вскоре после установки. Инсайдер Ice Universe пишет, что вживую панель выглядит превосходно, а "самое главное, на ней нет ни одной складки". Впрочем, пока сложно сказать, сохранит ли экран без складки свои свойства после десятков тысяч циклов открытия и закрытия.

Помимо iPhone Fold, такой же дисплей без складки должны получить новые складные Galaxy, включая Wide Fold с более "планшетными" пропорциями.

По разным оценкам, складной iPhone может стоить до 2400 долларов – это заметно дороже основных конкурентов в сегменте. Релиз намечен на осень 2026 года.

