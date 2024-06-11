Сотрудники ТЦК и СП утверждают, что драку спровоцировали, медики говорят, что оказалась в заложниках.

В Украине очередной инцедент с участием работников ТЦК. Сегодня в Одессе между работниками одного из районных ТЦК и СП и рабочими "скорой" произошла стычка. Медицинские бригады на служебных автомобилях приехали освобождать коллег из военкомата, которые ранее туда прибыли для оказания медицинской помощи и оказались в "заложниках". Военные настаивают, что произошла провокация.

Так, в социальных сетях появилось сообщение о том, что к Киевскому ТЦК и СП, что на улице Филатова, подъехали машины скорой помощи с включенными сиренами. Местные Телеграмм-каналы распространили видео, на котором зафиксирована драка между людьми в военной форме и сотрудниками службы "103".

Зафиксировано, например, как мужчина, одетый в гражданское, вероятно, водитель скорой вступил в конфликт с военным, а тот распылил ему в лицо содержимое газового баллончика. Тогда водитель взял биту и они вдвоем с медиком начали бить военного. К ним подбежали двое других мужчин в штатском и начали бить сотрудника "скорой". Оппонентов пытались разнять полицейские.

Один из медиков рассказал, что в здании ТЦК находятся несколько его коллег, которые приехали в военкомат для оказания медицинской помощи, а "выйти уже не смогли". Также в Телеграмм-каналах сообщалось, что конфликт начался примерно с 11.00, когда один из сотрудников "скорой" (водитель) пришел в ТЦК обновить данные. Однако в военкомате решили его уже не отпускать. Из-за этого у мужчины поднялось давление и ему вызвали "скорую", а, когда бригада "103" приехала, ее также не хотели выпускать из военкомата.

Как рассказал журналистам фельдшер Богдан Величко, которого приехали освобождать коллеги, на линию "103" поступил вызов в ТЦК. По его словам, по приезду в военкомат он увидел мужчину, который жаловался на головную боль и тошноту, на его теле были следы телесных повреждений, ссадины головы. В то же время, по словам Величко, военные настаивали, что мужчина должен отказаться от медицинской помощи, потому что в ТЦК есть свои врачи, и не позволяли везти пациента в медицинское учреждение.

"Когда мы пытались вывезти его из ТЦК, по отношению ко мне и моему водителю было применено физическое насилие. Мне и водителю выкручивали руки, пытались надеть наручники и посадить на скамейку... Градус напряжения рос, но мы немного освоились. Пациент даже начал отказываться от госпитализации", - рассказал фельдшер.

По его словам, когда бригада уже собиралась покинуть территорию военкомата, его и водителя остановили представители ТЦК и сказали, что будут проверять их документы и устанавливать статус.

"То есть, если мы находимся в розыске, нам будет выдана боевая повестка... В течение четырех часов мы находились там как заложники. Все это время мы контактировали с нашими коллегами, руководством. После чего коллеги откликнулись на нашу просьбу и приехали на территорию ТЦК. Включили громкоговорители, включили сирену и начали нас освобождать", - сказал медик.

В Одесском областном ТЦК и СП подтвердили, что инцидент произошел с участием военнослужащих и представителей скорой медицинской помощи.

В ТЦК уверяют, что мобильная группа оповещения, в состав которой входили представители ТЦК и СП и полиции, сегодня проводила проверку учетных документов у граждан. Один из них отказался предоставить документы, удостоверяющие личность и военно-учетные документы.

"В связи с этим, представители полиции вместе с военнослужащими Киевского РТЦК и СП, осуществили административное задержание этого лица и доставили в военкомат для обновления учетных данных, как того требует закон. Через час после этого, в Киевский РТЦК и СП приехала группа людей в медицинской одежде на автомобиле скорой медицинской помощи", - говорится в заявлении.

В военкомате уверяют: медики утверждали, что приехали на вызов ранее доставленного в РТЦК гражданина, и хотели его госпитализировать. По данным военных, бригада "скорой" ссылалась на диагноз, который не был подтвержден военно-врачебной комиссией. Также в ТЦК говорят, что бригада "скорой" отказалась предоставить документы, которые бы подтвердили ее принадлежность к системе здравоохранения. В связи с этим была задержана для дачи объяснений.

"У военнослужащих РТЦК возникло подозрение, что прибывшие пытаются помочь мужчине избежать военной службы, на которую он был признан годным...", - говорится в заявлении.

По данным пресс-службы областного ТЦК и СП, после задержания бригада "скорой" позвонила на линию "103" и сообщили о "силовом удержании представителей экстренной службы".

"На место происшествия, кроме представителей бригад скорой помощи, прибыли также неизвестные гражданские лица, которые спровоцировали драку. В результате инцидента травмы получили как военнослужащий Киевского РТЦК и СП, так и представители экстренной службы", - отмечают в военкомате.

По данным регионального главка Нацполиции, предварительно установлено, что инцидент произошел около 13.00 в Киевском районе Одессы между работниками скорой медицинской помощи и районного территориального центра комплектования и социальной поддержки.

"Полицейские установили и опросили свидетелей и очевидцев. Некоторых из участников инцидента пригласили в отделение полиции, где с ними работают правоохранители", - рассказали правоохранители.

Отмечается, что Специализированная прокуратура в сфере обороны Южного региона по факту конфликта начала уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).

В Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Одесской области произошедшее пока не комментируют.

Другие инциденты с участием представителей ТЦК

Как сообщал УНИАН, 22 мая в Харькове произошел скандал между гражданскими и представителями военкомата. Впоследствии местном ТЦК и СП заявили, что гражданские провоцировали нападения на военных.

В частности, конфликт начался из-за "применения несколькими гражданами, которые имели признаки алкогольного или наркотического опьянения, физической силы против военнослужащих". Атаки сопровождались грубой бранью и оскорблениями достоинства военных.

При этом в соцсетях, по данным ТЦК, распространяют только фрагмент видео о ситуации и нападения на военных туда не попали. В то же время, в ТЦК осудили действия военных, которые поддались на провокации со стороны лиц с "неадекватным поведением".

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