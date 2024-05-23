Было назначено служебное расследование.

В сети 22 мая появилось видео скандала между гражданскими и людьми в военной форме с в Харькове. Рядом с представителями ТЦК присутствовали сотрудники полиции.

В местном ТЦК и СП заявили, что гражданские провоцировали нападения на военных. В частности, конфликт начался из-за "применения несколькими гражданами, которые имели признаки алкогольного или наркотического опьянения, физической силы против военнослужащих".

Эти атаки сопровождались грубой бранью и оскорблениями достоинства военных. При этом в соцсетях распространяют только фрагмент видео о ситуации и нападения на военных туда не попали.

"В результате нападения пока не установленных лиц пострадал солдат роты охраны, которому были нанесены телесные повреждения. В частности, наложены швы на убойную рану в районе скулы. В ТЦК и СП этот военнослужащий проходит службу после тяжелого ранения, которое он получил в феврале 2023 года во время защиты Родины", - отмечается в сообщении.

В ведомстве надеются, что этому инциденту, который произошел в присутствии полицейских будет оперативно дана соответствующая правовая оценка.

В ТЦК осудили действия военных, которые поддались на провоцирование со стороны лиц с неадекватным поведением. В частности, утверждается, что работники не должны были, несмотря на агрессивную провокацию, вступать в спор и физическое противостояние. В связи с этим назначили служебное расследование, по результатам которого примут соответствующие дисциплинарные меры.

Скандалы с ТЦК

К сожалению, случаи превышения полномочий со стороны работников ТЦК в отношении украинцев - теперь не редкость. Довольно часто происходят ситуации, когда уполномоченные лица пытаются дать украинцам повестку, применяя насилие.

Так, в сети попало видео, где мужчину в Черновцах прикладами автоматов начали бить посреди улицы.

Впоследствии в феврале на Киевщине 55-летнего украинца среди дня жестоко избили неизвестные лица на глазах жены после того, как их машину остановили представители ТЦК. Последние за этим наблюдали вместе с полицейским.

В апреле общественной организации "Спасение животных Харьков" пожаловались на действия сотрудников полиции и львовского областного ТЦК и СП, которые задержали волонтера.

Позже в Одессе мужчину силой затолкали в "бусик". В Одесском областном Территориальном центре комплектования заявили, что мужчина ранее сбежал с медицинского осмотра военно-врачебной комиссии.

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