Женщина говорит, что работники ТЦК нарушали закон и угрожали ее мужу насилием.

Жительница Киева обвинила работников ТЦК в похищении ее мужа, когда семья вместе с маленькими детьми приехала на отдых в Закарпатье. Свою историю женщина по имени Оксана Сом изложила в Фейсбуке.

Женщина рассказывает, что вместе с мужем, двумя детьми (7 и 4 лет), мамой (68 лет) и племянницей (7 лет) приехали на Закарпатье поездом "Киев-Солотвино". Мужчину сразу задержали сотрудники пограничной службы "за пребывание в 5-километровой пограничной зоне без надлежащего документа".

Мужчину держали в пограничном пункте несколько часов, а затем направили в Хустский ТЦК "с применением физического и психологического давления". Адвоката в военкомат не пустили.

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"В РТЦК города Хуст вместо телефона ему выдали номерок и около 72 часов он находился в подвале, где они держат всех. В подвале холодно, мужчину как задержали в шортах и футболке, так он там и сидел. Наверх выводили только поесть и покурить", - пишет женщина.

Оксана утверждает, что военно-врачебную комиссию ее муж прошел за 30 минут - без кардиограммы и рентгена. В просьбе пройти ВВК по месту жительства мужчине отказали

"Подписывать заключение тоже обязывали силой - муж видел, как били предыдущего кандидата, поэтому ему угрожали тем же", - утверждает женщина.

Сейчас мужа Оксаны уже отправили на обучение в Одессу.

В Хустском РТЦК на момент этой публикации не делали публичных заявлений относительно изложенной истории.

Скандалы вокруг работы ТЦК

Как писал УНИАН, в конце мая в Территориальном центре комплектования и социальной поддержки на Житомирщине у военнообязанного случился приступ эпилепсии. Он умер в больнице. Свидетели отмечают, что мужчина несколько дней до этого злоупотреблял алкоголем и был с признаками легких травм.

Также мы рассказывали, что в Черновцах подрались работник ТЦК и гражданский мужчина. Оба обвиняют в нападении противоположную сторону. Теперь в деле будет разбираться полиция.

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