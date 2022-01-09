Серьезное ДТП на Львовщине случилось в воскресенье, отметили спасатели.

Во Львовской области в воскресенье утром, 9 января, рейсовый автобус "Эталон" столкнулся с минивэном "Mazda 5", есть пострадавшие.

Об этом в Telegram сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что 9 января в 09:33 в Службу спасения "101" поступило сообщение, что вблизи с. Новый Став Львовского района произошло столкновение рейсового автобуса "Эталон" и "Mazda 5".

В результате столкновения в салоне авто зажало пассажирку и водителя. Также в автомобиле находился мальчик, который в результате ДТП, по информации медиков, получил легкие ушибы. В автобусе, который следовал по маршруту Радехов-Львов, травмирован водитель.

Читайте такжеВ Ивано-Франковской области автомобиль влетел в крышу дома (фото, видео)Пострадавших с травмами различной степени тяжести и ребенка госпитализировали в Клиническую больницу скорой медицинской помощи Львова.

Кроме того, в рейсовом автобусе травмы получили три пассажира, которые после осмотра медиков от госпитализации отказались.

Спасатели также показали фото с места ДТП на Львовщине. На снимке видно, что автомобиль очень сильно поврежден и фактически превратился в металлолом.

Ранее стало известно, что в Тернопольской области перевернулся тягач с полуприцепом, который перевозил бензин. В результате аварии было перекрыто движение по международной трассе.

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