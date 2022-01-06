В ДТП в Тернопольской области есть пострадавшие, отметили спасатели.

На Тернопольщине перевернулся тягач с полуприцепом, который перевозил бензин.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе областного управления ГСЧС, авария произошла сегодня около 22 часов в селе Ягельница Чертковского района.

Поскольку топливо из поврежденного грузовика лилось на дорогу, движение по трассе М-19 "Доманово – Ковель – Черновцы – Тереблече" (411 км) перекрыто на обеих полосах.

На месте происшествия работают сотрудники ГСЧС, осуществляющие мероприятия по ликвидации последствий ДТП, а также полицейские, которые организовывали объезд данного участка через Чертков.

В ГСЧС отмечают, что в ДТП есть пострадавшие. Насколько у них серьезные травмы, пока не сообщается.

Читайте такжеНа Тернопольщине в ДТП попал рейсовый автобус, много пострадавших (фото, видео)Местные жители в Facebook отмечают, что на данном повороте аварии случаются регулярно, и указывают, что там уже давно следует ограничить скорость до 30 км/час.

Ранее стало известно, что в результате ДТП с участием маршрутки и легковушки, произошедшего 8 декабря вечером на Тернопольщине, двое из девяти пострадавших скончались в больнице.

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