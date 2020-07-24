На Львовщине 61-летний пьяный мужчина "заминировал" АЗС

Мужчина в состоянии алкогольного опьянения позвонил в полицию и сообщил о заминировании АЗС. Ему грозит до шести лет лишения свободы.

На Львовщине 61-летний мужчина «заминировал» АЗС.

Как сообщили в отделе коммуникации полиции Львовщины, около 1:35 на оперативную линию «102» позвонил аноним и сообщил о заминировании АЗС в городе Новояворовск.

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С заправочной станции были эвакуированы работники. Взрывотехники обследовали помещение и прилегающие территории АЗС. Взрывоопасных или подозрительных предметов не обнаружили.

Полицейские установили личность мужчины, совершившего звонок: им оказался 61-летний местный житель, который находился в состоянии алкогольного опьянения.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - от двух до шести лет лишения свободы.

В полиции отмечают, что решается вопрос о сообщении злоумышленнику о подозрении и избрании ему меры пресечения.

Как сообщал УНИАН, по Украине в последние дни прокатилась волна «минирований».

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