Столичная полиция усилила меры безопасности на улицах и в местах массового скопления граждан.

Сообщения о минировании суда, ТЦ "Ocean Plaza", вокзала и аэропорта в Киеве оказались ложными.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Отделе коммуникации полиции Киева.

По словам собеседника агентства, в ходе проверок специалисты не нашли взрывчатки ни в ТЦ "Ocean Plaza", ни в Киевском апелляционном суде, ни на Центральном железнодорожном вокзале.

Все они возобновили работу.

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Сотрудник отдела уточнил, что правоохранители также проверяли информацию о минировании аэропорта "Жуляны", где также не обнаружено никаких опасных предметов.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 21 июля, в Киеве возле станции метро "Минская" были обнаружены два самодельных взрывных устройства.

Кроме того, анонимы сообщали о минировании здания городского апелляционного суда и торгового центра "Ocean Plaza", а также Центрального железнодорожного вокзала.

В связи с этим столичная полиция усилила меры безопасности на улицах и в местах массового скопления граждан, транспортных развязок, станций метрополитена и т. п.

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