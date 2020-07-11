В Киевской области выпивший мужчина "заминировал" рынок и отдел полиции

Злоумышленника задержали.

В Киевской области задержали мужчину, который в нетрезвом состоянии «заминировал» рынок и отдел полиции.

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Об этом сообщили в Отделе коммуникации полиции Киевской области.

По спецлинии «102» поступило сообщение от диспетчера Государственной службы чрезвычайных ситуаций о том, что к ним позвонил аноним и сообщил о минировании рынка и отдела полиции в городе Васильков.

Правоохранители эвакуировали людей с рынка и работников местного отдела полиции. Во время проверки взрывотехники никаких взрывных устройств не обнаружили.

В то же время работники полиции установили личность минера и задержали его - 46-летний житель Василькова был пьян.

По факту заведомо ложного сообщения об угрозе безопасности граждан открыто уголовное производство по ч.1 ст.259 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении.

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