"Минера" на мосту Метро помогла задержать штурмовая собака: МВД раскрыло подробности (фото)

Полиция днем сосредоточила возле моста Метро снайперов, полицейские лодки и бронетехнику - всего 300 полицейских.

При задержании мужчины, который сообщил, что у него есть взрывчатка и угрожал взорвать мост Метро в Киеве, полицейские использовали штурмовую собаку и огонь в воздух.

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Об этом заявил спикер Министерства внутренних дел Артем Шевченко в Facebook.

По его словам, у злоумышленника-псевдоминера 1988 года рождения, уроженца Киево-Святошинского района, не было ни военного опыта, ни оружия, ни взрывчатки, а сугубо ее муляж из баллонов, земли, проводов и пульта управления.

«И во время общения - полный сумбур в мотивах и требованиях. Следовательно, Национальная полиция после переговоров провела задержание и теперь будет расследовать уголовное производство по факту ложного сообщения о минировании - ст.259 УК», - сказал спикер.

«Учитывая потенциальные угрозы, к ситуации отнеслись как и в прошлый раз - серьезно: были и снайперы, и полицейские лодки, и бронетехника - всего 300 полицейских. Хорошо сработало при задержании спецподразделение КОРД: бойцы спустили на «минера» штурмовую собаку. Животное и огонь в воздух и отогнали его от большого чемодана с псевдовзрывчаткой. Потом его молниеносно задержали», - отметил Шевченко.

Как сообщал УНИАН, сегодня правоохранители задержали мужчину, который сообщил, что у него есть взрывчатка и угрожал взорвать мост Метро в Киеве.

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