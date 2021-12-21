В патрульной полиции утверждали, что машина направлялась на вызов о попытке самоубийства.

В Одессе будут судить полицейскую, которая проехала на красный сигнал светофора и врезалась в автомобиль.

Об этом сообщили в Государственном бюро расследований.

Читайте такжеВ Одессе подростки разбили камнями окна в новеньком "Дунайском экспрессе" (фото)Установлено, что 30 июля 2020 года женщина на служебном автомобиле со скоростью 100 км/ч проехала на красный сигнал светофора по полосе встречного движения и столкнулась с другим легковым автомобилем. В результате аварии водитель встречного автомобиля получил многочисленные травмы и переломы.

"24-летняя полицейская обвиняется в нарушении правил безопасности дорожного движения, которое привело к тому, что потерпевший получил телесные повреждения средней тяжести (ч. 1 ст. 286 УК Украины)", - сказано в сообщении.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы сроком до 3 лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до 3 лет.

Сейчас расследование в отношении сотрудницы патрульной полиции, совершившей ДТП, завершено. Обвинительный акт направлен в суд.

Как сообщал УНИАН, 30 июля 2020 года в Одессе на перекрестке проспектов Шевченко и Гагарина столкнулись микроавтобус Renault Trafic, что доставлял воду, и служебное полицейское авто Toyota Prius. В результате, водитель автомобиля Renault Trafic и двое полицейских получили телесные повреждения.

Как выяснилось, полицейские, попавшие в ДТП, спешили на вызов о попытке самоубийства женщины, которая хотела прыгнуть с крыши здания. В патрульной полиции утверждали, что служебный автомобиль следовал на вызов с включенными проблесковыми маячками и звуковой сиреной.

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