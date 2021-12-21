Производство открыто по факту препятствования законной профессиональной деятельности журналистов.

В Одессе полиция начала расследование по факту нападения на съемочную группу местного "7 канала". Участники ДТП пытались сорвать работу журналистов и угрожали им физической расправой.

Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, в правоохранительные органы обратились представители одного из местных телеканалов.

Они заявили, что во время записи сюжета о ДТП на проспекте Шевченко, двое участников аварии, женщина с мужчиной, противодействуя съемке, начали толкать оператора, отводя объектив камеры от места происшествия. Также журналистам угрожали физической расправой.

Правоохранители внесли сведения в ЕРДР по ч. 1 ст. 171 (препятствование профессиональной деятельности журналистов) Уголовного кодекса Украины.

Как стало известно УНИАН, нападение произошло на съемочную группу "7-го канала". Представители телеканала сообщили, что инцидент произошел 19 декабря на проспекте Шевченко, где женщина на иномарке врезалась в ограждение возле Дворца спорта. От удара повреждения получили машина и забор.

Читайте такжеНеудачный пранк: в Киеве парень проломил череп охраннику из-за маски (видео)Съемочная группа приехала на место происшествия, но женщина-водитель "агрессивно бросалась на оператора, мешая зафиксировать повреждения на заборе". Затем, по словам журналистов, она вырвала из рук корреспондента гаджет и попыталась удалить в нем видео. Водителю помогал ее знакомый, который угрожал представителям СМИ.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Ужгороде сожгли машины местного журналиста и его жены. Пострадавший связывает поджог только с его профессиональной деятельностью.

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