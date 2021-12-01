Смертельное ДТП в Одесской области случилось ночью возле одного из сел, отметили в полиции.

В Одесской области на трассе водитель автомобиля смертельно травмировал мужчину и исчез.

Об этом сообщил Отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

Тело неизвестного мужчины обнаружили на трассе Киев – Одесса сегодня около трех ночи возле села Холодная Балка.

Отмечается, что на теле мужчины были травмы, характерные для полученных в результате наезда автомобиля.

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Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в конце ноября в Одесской области на трассе Одесса – Мелитополь возле села Иваново столкнулись три авто, в результате масштабной аварии один человек погиб, а еще шестеро – пострадали.

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Автор: Лариса Козовая