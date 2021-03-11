Тело ребенка осмотрели судмедэксперты.

На найденном в селе Счастливое Херсонской области теле 7-летней Маши Борисовой обнаружили следы от удушения и изнасилования.

Читайте такжеНашли в мешке: появились первые детали гибели 7-летней девочки под ХерсономОб этом пишет местное издание «Новый день» со ссылкой на полицию.

Отмечается, что тело ребенка, которое нашли в мешке в сарае, осмотрели судмедэксперты.

«На ребенке – куртка, штаны, шапка, сапоги, как и было указано в ориентировке, по которой девочку искали. Полиция не исключает, что одели ее уже после совершения преступления. Когда произошло убийство, сразу или после исчезновения ребенка, выясняют», – говорится в сообщении.

Смерть 7-летней Марии Борисовой: что известно

7-летняя школьница Мария Борисова исчезла 7 марта в селе Счастливое Алешковского района Херсонской области.

То, что ребенка долго нет в поле зрения, заметила мать в воскресенье вечером. Сначала родители искали ребенка самостоятельно, а затем обратились в полицию. К поискам привлекли кинологов и несколько волонтерских отрядов.

Правоохранители рассматривали несколько версий произошедшего. Они не исключали, что девочка могла сама сбежать из дома и что ее могли похитить.

Днем 11 марта во время повторного осмотра территории села полицейские обнаружили тело пропавшей девочки.

Причина смерти ребенка устанавливается. Продолжаются следственно-розыскные действия.

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Автор: Катерина Шварц