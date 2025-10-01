За сутки там выпало 94 миллиметра осадков - это 224% от месячной нормы.

Сильные дожди в Одессе вызвал локальный циклон над Черным морем. Как отмечается в сообщении на странице Украинского гидрометеорологического центра в Facebook, движение этого циклона на север и восток блокировал антициклон, что привело к обострению атмосферных фронтов.

Кроме того, значительное влияние для увеличения интенсивности осадков имел теплый и влажный воздух над Черным морем.

"По данным метеостанции Одесса, за сутки выпало 94 мм - это 224% от месячной нормы. В 2016 году 20 сентября на метеостанции Одесса был зафиксирован суточный рекорд осадков, 113 мм", - рассказали в Гидрометцентре.

Отмечается, что синоптики Гидрометеорологического Центра Черного и Азовского морей предупреждали об угрозе: с 29 сентября ожидали значительные дожди на 30 сентября (желтый уровень), а 30 сентября в 15:30 усилили предупреждение до второго, оранжевого уровня (количество осадков - 50-79 мм до конца дня), в 19 часов - до третьего, красного уровня (более 80 мм).

"Стоит отметить, что во времена климатических изменений такие экстремальные события становятся более частыми: с 2015 года (последние 10 лет) в Одессе зафиксировано 14 случаев сильного дождя (количество осадков - от 50 до 100 мм за 12 часов и менее); за предыдущие десятилетия это было 2-3 случая на 10 лет", - подчеркнули синоптики.

Также в Гидрометцентре отметили, что такие интенсивные дожди на северо-западе Черного моря фиксируются все чаще из-за прогрева поверхности моря, роста конвективных процессов и увеличения влагозапаса атмосферы вследствие потепления.

Отмечается, что в прибрежной зоне Черного моря действительно наблюдается тенденция к экстремальным осадкам, что требует дополнительного научного изучения.

"Подобные явления, такие как полосы дождя (rainbands), ранее типичные для тропических процессов, теперь проявляются и в средних широтах: они образуются на границах акваторий и суши при наличии достаточной влаги, могут маскировать холодный фронт и приводить к катастрофическим осадкам и в циклонах умеренных широт. Над водоемами, как Черное море, с наветренной стороны такие полосы усиливают локальные дожди", - пояснили в Гидрометцентре.

В то же время урбанизация усиливает риски: большая доля асфальта и бетона (импервиозные поверхности - непроницаемые материалы, которые не позволяют воде просачиваться в почву) превращает дождь в стремительные, большие по объему, потоки воды.

"Исследования из США и Великобритании показывают, что в городах с высокой степенью застройки потоки воды возрастают на 20-50% из-за импервиозных поверхностей, а климатические изменения делают дожди более интенсивными", - говорится в сообщении.

Так, отмечают синоптики, необходима адаптация: внедрение "зеленой" инфраструктуры (пермеабельные покрытия - проницаемые материалы, как пористый асфальт, которые позволяют воде фильтроваться в почву, и зеленые зоны) может уменьшить подтопление на треть.

Ливень в Одессе - подробности

Как сообщал Погода УНИАН, 30 сентября в Одессе произошел мощный ливень. В городе погибло девять человек, среди которых - ребенок. Всю ночь спасатели помогали эвакуировать людей из водяных ловушек, изымать автомобили и откачивать воду из зданий.

Во время ливня в доме утонула целая семья из пяти человек, которая жила в цокольном помещении. По словам соседей, резко появилась волна и дом накрыло водой до второго этажа. Так, семья была заблокирована в собственном доме.

В целом спасено было более 360 человек и эвакуировано 227 транспортных средств. Учебные заведения Одессы 1 октября не работают из-за подтопления.

