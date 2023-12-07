Роман Свитан отметил, что нардеп-предатель выполнял общую террористическую задачу вместе с российскими оккупантами.

Ликвидация предателя Украины и российского пропагандиста Ильи Кивы – эпизод повседневной работы украинских спецслужб. Таких террористов нужно уничтожать для защиты украинского народа.

"Все зависит от техники выполнения задачи. Либо это украинская агентура, которая была ранее внедрена, либо привлеченные сейчас для выполнения боевого задания действующие лица, либо заброшенная агентура, выполняющая задачи. Один из трех механизмов активируется и выполняется поставленная задача", – рассказал полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан в комментарии 24 Каналу.

По его словам, Кива террорист, который выполнял общую террористическую задачу вместе с российскими оккупантами, убивавших мирных украинцев.

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"Для того, чтобы защититься, таких террористов нужно минусовать. Ликвидация Кивы – это работа украинских спецслужб. От советника бывшего министра внутренних дел Украины Арсена Авакова до российского преступника", – подытожил эксперт.

Илья Кива ликвидирован - главные новости

Российская пропаганда сообщила, что в Подмосковье нашли мертвым нардепа-беглеца Илью Киву. В сети появилась информация, что его тело нашли в селе Супонево. На правом виске якобы была резаная рана, а на левой части лица - гематома

При этом источники УНИАН сообщили, что предателя Украины ликвидировали из стрелкового оружия в ходе спецоперации СБУ. В свою очередь представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов подтвердил, что Кива ликвидирован.

Позже в России подтвердили ликвидацию Кивы, а российские силовики открыли уголовное дело.

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