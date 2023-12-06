По предварительным сведениям, на правом виске предателя была резаная рана.

Бывший нардеп-беглец Илья Кива, который предал Украину, найден мертвым в российской деревне Супонево.

На левой части лица предателя была гематома, а на правом виске - резаная рана, сообщает Mash в Telegram. "Окровавленное тело Ильи Кивы обнаружили лежащим на снегу на территории парковой зоны отеля "Величъ Country Club" в деревне Супонево", - отмечается в сообщении.

"Величъ Country Club" находится в деревне Супонево, расположенной в Одинцовском районе Московской области.

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"...Кива получил смертельное ранение в лесопарке и, истекая кровью, какое-то время шел по тропинке в сторону основного здания отеля. Тело без признаков жизни было обнаружено в двух-трех минутах ходьбы от отеля. Предварительно, "резаная" рана, и есть огнестрельное ранение, которое за обильным кровотечением не разглядели сотрудники правоохранительных органов", - написал Telegram-канал "ВЧК-ОГПУ", ссылаясь на источник.

Очень важные новости - Кива найден мертвым в России

Вечером 6 декабря российские пропагандисты сообщили, что Илья Кива найден мертвым в Подмосковном городе Одинцово. Потом украинский активист Сергей Стерненко написал, что его источники подтверждают уничтожение беглеца-предателя.

После этого источники УНИАН в правоохранительных органах поделились, что ликвидация топ-предателя является спецоперацией Службы безопасности Украины. По сведениям собеседника, преступник уничтожен из стрелкового оружия.

Напомним, Кива сбежал из Украины перед тем, как россияне совершили полномасштабное вторжение на нашу землю. Предатель тогда еще был нардепом и совершил побег под предлогом якобы отдыха в ЕС. Позже выяснилось, что он находится в РФ, попросил политическое убежище и утверждал, что в Украине его якобы хотели "похитить".

Парламент лишил беглеца мандата, и правоохранители начали против него уголовные производства по ряду статей, в том числе его обвинили в госизмене. Также Киве объявили о подозрении в декларировании неправдивых сведений. Уже 13 ноября украинский суд заочно приговорил экс-нардепа по нескольким статьям к 14 годам заключения с конфискацией имущества.

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