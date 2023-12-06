РосСМИ сообщают, что территория, где убили предателя, не была под усиленной охраной.

Российские СМИ показали первое видео с места ликвидации предателя Украины, экс-нардепа Ильи Киви.

Как сообщает пропагандистское "РИА-Новости", на территорию комплекса, где нашли тело Кивы, работает Следком РФ. Туда никого не пускают, но журналистам разрешено снимать у ворот.

В то же время директор загородного клуба "Величие", где находился Кива на момент ликвидации, Юлия Синицына рассказала проекту "ВЧК-ОГПУ", что усиленной охраны комплекс не имеет.

"Территория парка свободна, к ней может приходить гулять любой", - сказала женщина.

По ее словам, о найденном трупе ей сообщил местный житель. Женщина сразу побежала к месту происшествия, где вместе с другими работниками они осмотрели тело, поняли, что это убитый Кива - многие знали его в лицо. Он был постоянным гостем, да и популярным среди тех, кто просматривает пропагандистские шоу. Тело никто не трогал. Гендиректор уверяет, что никто в помещение, где жил Кива, не заходил и порядок вещей там сохранился.

Ликвидация Ильи Кивы

Как сообщал УНИАН, предателя ликвидировали из стрелкового оружия в рамках спецоперации Службы безопасности Украины. Об этом УНИАН сообщили осведомленные источники в правоохранительных органах.

"Ликвидация ТОПового предателя, коллаборанта и пропагандиста Ильи Кивы - спецоперация СБУ", - заявили собеседники УНИАН. В частности, как отметили источники, "преступника ликвидировали из стрелкового оружия".

Ранее российская пропаганда распространила информацию, что в РФ Киву нашли мертвым в Подмосковье. в Сети появилась информация, что тело предателя Украины нашли в селе Супонево. На его правом виске якобы была Резана рана, а на левой части лица - гематома.

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