Ранее российские источники сообщили, что Киву нашли мертвым в Подмосковье.

Преступника и предателя Украины, бывшего народного депутата Илью Киву ликвидировали из стрелкового оружия в рамках спецоперации Службы безопасности Украины.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили осведомленные источники в правоохранительных органах.

"Ликвидация ТОПового предателя, коллаборанта и пропагандиста Ильи Кивы - спецоперация СБУ", - отметили собеседники УНИАН.

В частности, как отметили источники, "преступника ликвидировали из стрелкового оружия".

Ликвидация Ильи Кивы - что известно

Как сообщал УНИАН, российская пропаганда сегодня распространила информацию, что в РФ нашли мертвым предателя Украины-скандального беглеца, который был нардепом, - Илью Киву. Кива найден мертвым в Подмосковье.

Илья Кива сбежал из Украины накануне полномасштабного вторжения РФ под предлогом отдыха на территории ЕС. Позже стало известно, что нардеп находится на российские территории - там он попросил политическое убежище и утверждал, что в нашем государстве его якобы пытались "похитить".

13 ноября сообщалось, что в Украине Киву заочно приговорили к 14 годам заключения с конфискацией имущества по нескольким статьям Уголовного кодекса.

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