Преступника и предателя Украины, бывшего народного депутата Илью Киву ликвидировали из стрелкового оружия в рамках спецоперации Службы безопасности Украины.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщили осведомленные источники в правоохранительных органах.
"Ликвидация ТОПового предателя, коллаборанта и пропагандиста Ильи Кивы - спецоперация СБУ", - отметили собеседники УНИАН.
В частности, как отметили источники, "преступника ликвидировали из стрелкового оружия".
Ликвидация Ильи Кивы - что известно
Как сообщал УНИАН, российская пропаганда сегодня распространила информацию, что в РФ нашли мертвым предателя Украины-скандального беглеца, который был нардепом, - Илью Киву. Кива найден мертвым в Подмосковье.
Илья Кива сбежал из Украины накануне полномасштабного вторжения РФ под предлогом отдыха на территории ЕС. Позже стало известно, что нардеп находится на российские территории - там он попросил политическое убежище и утверждал, что в нашем государстве его якобы пытались "похитить".
13 ноября сообщалось, что в Украине Киву заочно приговорили к 14 годам заключения с конфискацией имущества по нескольким статьям Уголовного кодекса.