Силовики расследуют убийство мужчины.

Власти Российской Федерации подтвердили смерть предателя Украины Ильи Кивы. Силовики РФ открыли уголовное дело.

"Следственными органами ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту убийства мужчины (ст. 105 УК РФ). Установлена личность убитого - это экс-депутат Верховной рады Украины - Илья Кива", - пишут российские СМИ.

В пресс-службе ГСУ СК по Московской области заявили, что Кива погиб от огнестрельного ранения.

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"По предварительным данным следствия, вечером на территории парка одного из коттеджных поселков в деревне Супонево Одинцовского городского округа неизвестный произвел в потерпевшего выстрелы из неустановленного оружия. От полученных ранений мужчина скончался на месте", - указано в сообщении.

Ликвидирован Илья Кива - что известно

Российская пропаганда сообщила, что в Подмосковье нашли мертвым нардепа-беглеца Илью Киву. В сети появилась информация, что его тело нашли в селе Супонево. На правом виске якобы была резаная рана, а на левой части лица - гематома

Позже источники УНИАН сообщили, что предателя Украины ликвидировали из стрелкового оружия в ходе спецоперации СБУ.

В свою очередь представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов подтвердил, что Кива ликвидирован.

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