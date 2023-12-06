Кива был одним из самых "отвратительных подонков, предателей и коллаборантов", отметил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины.

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов подтвердил, что бывший нардеп-предатель Илья Кива ликвидирован, и прокомментировал уничтожение преступника.

В эфире телемарафона Юсов подтвердил ликвидацию предателя Украины. "Да, можем подтвердить, что Кива - "все". И такая судьба постигнет других предателей Украины, а также прихвостней путинского режима", - заявил представитель ГУР.

Юсов также отметил, что Кива был одним из самых "отвратительных подонков, предателей и коллаборантов".

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Уничтожен Илья Кива - новости, которые стоит знать

Как сообщал УНИАН, предателя ликвидировали из стрелкового оружия в рамках спецоперации Службы безопасности Украины. Об этом УНИАН сообщили осведомленные источники в правоохранительных органах.

"Ликвидация ТОПового предателя, коллаборанта и пропагандиста Ильи Кивы - спецоперация СБУ", - заявили собеседники УНИАН. В частности, как отметили источники, "преступника ликвидировали из стрелкового оружия".

Ранее российская пропаганда распространила информацию, что в РФ Киву нашли мертвым в Подмосковье. В сети появилась информация, что тело предателя Украины нашли в селе Супонево. На его правом виске якобы была резана рана, а на левой части лица - гематома.

Что известно о предателе Киве

Илья Кива сбежал из Украины накануне полномасштабного вторжения РФ под предлогом отдыха на территории ЕС. Позже стало известно, что нардеп находится на российские территории - там он попросил политическое убежище и утверждал, что в нашем государстве его якобы пытались "похитить".

Верховная Рада лишила беглеца мандата, а правоохранители открыли против него уголовные производства по нескольким статьям, в частности, его обвинили в государственной измене. Кроме того, он получил подозрение в декларировании ложной информации.

13 ноября сообщалось, что в Украине Киву заочно приговорили к 14 годам заключения с конфискацией имущества по нескольким статьям Уголовного кодекса.

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