Афера с квартирами для Нацгвардии: суд взыскал с подозреваемого полмиллиона гривен залога за неявку к следственному судье

Ему увеличен размер залога до 3 млн гривен.

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда Украины взыскала 500 тысяч гривен залога с подозреваемого по делу о завладении имуществом Национальной гвардии, из-за нежелания являться к следственному судье.

Об этом сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

«Апелляционная палата ВАКС удовлетворила апелляционную жалобу прокурора САП и взыскала в пользу государства с одного из участников преступной схемы завладения имуществом Национальной гвардии Украины, который во время совершения преступления занимал должность заместителя руководителя Государственной строительной корпорации, 500 тысяч гривен залога", - говорится в сообщении.

Кроме того, добавили в САП ввиду нарушения процессуальных обязанностей, суд апелляционной инстанции увеличил указанном подозреваемому размер залога до 3 млн гривен.

В Антикоррупционной прокуратуре напомнили, что 18 июля 2019 года детективами Национального антикоррупционного бюро уведомлен о подозрении четвертый участник преступной схемы завладения имуществом Нацгвардии.

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В момент совершения преступления он занимал должность заместителя руководителя Государственной строительной корпорации. Его действия квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 (завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением) УК Украины. 19 июля 2019 года Соломенский районный суд Киева избрал ему меру пресечения в виде залога в размере 1,5 млн гривен.

В САП напомнили, что дело касается обмена долей имущественных прав Национальной гвардии Украины в объекте недвижимости в Печерском районе на квартиры в Дарницком районе столицы. Согласно версии следствия, в результате неправомерных действий командующего НГУ и должностных лиц фирмы застройщика, государству нанесен ущерб на сумму 81,5 млн гривен.

Как сообщал УНИАН, 14 мая 2019 года детективы НАБУ провели обыски по месту работы и проживания отдельных должностных лиц Нацгвардии, а также в офисах ряда частных компаний. Обыски состоялись в рамках расследования коррупционной схемы с недвижимостью, в результате которой Главное управление Нацгвардии Украины потеряло активы на 81,64 млн грн.

15 мая НАБУ сообщило о подозрении в завладении имуществом ГУ Нацгвардии на 81,64 млн грн экс-командующему Нацгвардии Юрию Аллерову, директору компании «Укрбуд» Олегу Майбороде и независимому оценщику Алисе Гринчук.

Суд избрал Аллерову меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в 4,8 млн грн. После внесения средств он вышел из СИЗО. Майбороде избрана мера пресечения в виде залога в размере 2 млн грн, Гринчук - в виде залога в 1,5 млн грн.

22 июля суд города Киева избрал меру пресечения в виде залога в размере 1,5 млн гривен четвертому фигуранту дела.