Афера с квартирами для Нацгвардии: суд почти в семь раз увеличил залог одному из подозреваемых

Всего по делу о махинациях с имуществом Национальной гвардии на сумму 81,64 млн грн фигурируют шесть подозреваемых.

Высший антикоррупционный суд увеличил размер залога с 6 до 40 млн грн бывшему заместителю директора ООО "Укрбуд Девелопмент" Вячеславу Мармышу, подозреваемому в пособничестве в завладении недвижимостью Национальной гвардии.

Об этом говорится в сообщении Специализированной антикоррупционной прокуратуры в Facebook.

"Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворила апелляционную жалобу прокурора САП и детективов НАБУ и увеличила размер залога бывшему заместителю директора ООО "Укрбуд Девелопмент", подозреваемому в пособничестве в завладении имуществом Национальной гвардии", - говорится в сообщении.

Напоминается, что 23 января следственный судья ВАКС применил к подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме 6 млн грн.

Не соглашаясь с таким решением суда, прокурор САП подал апелляционную жалобу.

"Суд апелляционной инстанции, частично удовлетворив требования прокурора и детектива, определил подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 40 млн гривен залога", - отметили в САП.

Как сообщил источник в правоохранительных органах, речь идет об экс-заместителе директора ООО "Укрбуд Девелопмент" Вячеславе Мармыше.

Читайте такжеСкандального застройщика Микитася задержали при попытке покинуть Украину (фото)

Как сообщал УНИАН, расследование махинаций с недвижимостью НГУ детективы НАБУ осуществляют с декабря 2017 года.

Следствие установило, что в 2000-х годах Главное управление внутренних войск МВД Украины (далее реорганизовано в ГУ Нацгвардии) и компания-застройщик заключили соглашение, по которому на территории бывшей воинской части должны были построить жилой дом. В обмен на земельный участок площадью около 1 га в центре Киева Нацгвардия должна была получить в жилом комплексе 50 квартир и 30 паркомест.

В 2016-2017 годах стороны заключили дополнительные соглашения, по которым Нацгвардия отказалась от этих квартир на Печерске в обмен на 65 квартир в доме, который та же компания-застройщик строила на окраине Киева. Стоимость этих квартир, по данным экспертизы, на 81 млн 635 тыс. 448 грн меньше той, в которую оценены квартиры, которые должна была получить Нацгвардия на старте договоренностей.

15 мая 2019 года детективы сообщили о подозрении в завладении имуществом Нацгвардии на 81,64 млн грн экс-командующему Нацгвардии Юрию Аллерову, директору компании «Укрбуд» Олегу Майбороде и независимому оценщику Алисе Гринчук.

Суд избрал Аллерову меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 4,8 млн грн. После внесения средств он вышел из СИЗО.

Майбороде была избрана мера пресечения в виде залога в размере 2 млн грн, Гринчук - в виде залога в 1,5 млн грн.

В июле по делу было сообщено о подозрении исполнительному директору компании-застройщику.

В октябре - экс-президенту корпорации «Укрбуд», бывшему народному депутату от группы «Воля народа» Максиму Микитасю. Ему была избрана мера пресечения в виде залога, который действует до 14 февраля 2020 года. 20 января Микитась пытался вылететь из Украины, но правоохранители сняли его с самолета.

21 января в НАБУ сообщили, что в деле появился шестой подозреваемый - бывший заместитель директора госкорпорации. ВАКС постановил арестовать его до 14 февраля с альтернативой внесения 6 млн грн залога.