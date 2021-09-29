Мужчина, назвавший себя Архимандритом, грубо и на "ты" общался с женщинами, которые просто хотели помочь животным.

В столице волонтеры хотели стерилизовать кошек, которые обитают на территории Киево-Печерской лавры. Однако священник не дал женщинам забрать животных, он вступил с ними в грубую перепалку и даже разбил переноску.

Об инциденте сообщает Telegram-канал "Киев без цензуры".

Так, зоозащитники решили отловить кошек и отвезти их на стерилизацию. Женщины взяли с собой специальную переноску и планировали помочь сразу нескольким животным, но им помешал священник Лавры. Мужчина, назвавший себя Архимандритом, не только запретил волонтерам спасать кошек, но еще и разбил их переноску.

"На данный момент Лавра разбилась на два лагеря: за и против стерилизации. Оказывается, стерилизация - это грех! Удивила волонтеров и реакция Архимандрита, который шваркнул переноской об торец здания с такой силой, что сам на пятую точку упал. Упал очень элегантно, как истинный священнослужитель", - сообщили очевидцы.

Читайте также"Никто не запретит убить": в Одесской области подросток-живодер жестоко расправился со щенком (видео)Священника не остановило даже то, что у волонтеров были все необходимые разрешения на отлов и стерилизацию кошек. Он грубо общался с женщинами, обращался к ним на "ты" и даже утверждал, что дозволение и благословение на помощь животным может дать только "владыка".

Более того, мужчина пытался прогнать женщин и агрессивно реагировал, когда волонтеры пытались ему доказать необходимость стерилизации кошек.

"Кто ты такая?"- гневно заявил священник Лавры, обращаясь к женщине-волонтеру.

Конфликт закончился тем, что женщины так и не сумели поймать кошек, потому что мужчина разбил переноску для животных. Действительно ли он является священником в лавре - пока что не сообщается.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в России из закрытой квартиры спасли заморенного голодом пса. Несчастное животное настолько хотело попасть на свободу и получить хоть немного еды, что прогрызло дырку на балконе и повисло вниз головой.

Также Вас могут заинтересовать новости:

Автор: Полина Кузенко