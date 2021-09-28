Мужчина начал стрельбу по животным возле детской площадки.

В Республике Мордовия (РФ) мужчина устроил стрельбу по кошкам во дворе жилого многоквартирного дома.

Видео произошедшего появилось в местных социальных сетях, его засняли очевидцы.

На кадрах видно, как человек около автомобиля с открытым багажником держит в руках что-то, похожее на ружье или винтовку, и стреляет, когда мимо как раз пробегает кошка. При этом в нескольких метрах от стрелка бегут еще и дети - по данным местных пабликов, все происходило неподалеку от детской площадки.

В пресс-службе Министерства внутренних дел по Республике Мордовия сообщили, что выяснили личность стрелявшего.

"26 сентября в социальных сетях была размещена видеозапись, на которой видно, как мужчина из неустановленного предмета производит выстрелы в домашних животных во дворе многоквартирного дома, расположенного по улице Есенина в Ковылкине. В настоящий момент сотрудниками полиции установлена личность указанного мужчины, 1978 года рождения", - говорится в сообщении.

Российские правоохранители проводят проверку.

Ранее в Одесской области мужчина застрелил соседскую собаку. Стрелок упрекал хозяина в том, что его пес якобы опасен для окружающих. При этом в полицию с жалобами на собаку местные жители не обращались.

А в Ривненской области будут судить мужчину, который стрелял в двух бездомных щенков. Одно из животных погибло.

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Автор: Катерина Комолова