В пресс-службе ТРЦ говорят, что драку спровоцировали сами посетители.

В столичном ТРЦ произошла драка между охранником супермаркета и двумя посетителями. Пресс-служба заведения заявляет, что схватку спровоцировали молодые люди, однако отец одного из парней обвиняет во всем охрану.

Об этом пишет РБК-Украина.

Как пояснили журналистам в ТРЦ, перепалка произошла около 6:30 утра в супермаркете "Сильпо". Один из двух пьяных парней в возрасте 20 лет на замечание охранника относительно вызывающего поведения ударил его кулаком в лицо.

На что охранник ударил нападавшего в ответ. Тогда второй парень набросился на мужчину и начал его бить.

Читайте такжеНа Харьковщине произошел масштабный пожар: огонь плавил балконы (видео)Молодчиков держали в помещении ТРЦ 45 минут до приезда правоохранителей. В пресс-службе говорят, что имеют видеодоказательства, но покажут их только полиции.

Отец одного из парней в сети заявил, что после нападения у его сына диагностировали поломанные ребра: "Мой сын с другом подходили к эскалатору на выходе с "Сильпо", у них возник спор с охранником, после словесной перепалки началась драка, после чего подбежали еще несколько охранников, скрутили парней и завели в комнату охраны".

Во время задержания охранники, пишет отец пострадавшего, в течение нескольких часов били юношей и даже угрожали ножом вырезать глаза, если те попытаются заявить о преступлении в полицию.

Однако, после возмущения некоторых пользователей, родственник пострадавшего парня признался в сети, что его сын иногда действительно агрессивно реагирует на замечания, но это не является поводом для нарушения прав человека.

Сейчас отец с сыном обратились в Печерское отделение полиции.

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Автор: Виолетта Орлова